Sokat veszíthet még Cristiano Ronaldo

Két legnagyobb szponzorát is aggasztja Cristiano Ronaldo állítólagos nemi erőszak ügye. Nem a sztárfocista lenne az első, aki elveszíti szponzorációját „nem megfelelő magatartása” miatt.

Múlt héten egy Kathryn Mayorga nevű nő azzal vádolta meg Cristiano Ronaldót, hogy a portugál labdarúgó 2009-ben egy Las Vegas-i hotelben megerőszakolta őt. A sportoló egy évvel később állítólag 375 ezer dollárt fizetett a nő hallgatásáért, aki most ismét bírósághoz fordult, hogy elégtételt vegyen a sérelmekért.

A Las Vegas-i rendőrség megerősítette, hogy annak idején valóban vizsgálták a nő panaszát, most szeptemberben pedig újra megnyitották az ügyet.

Az olasz Juventus focistája határozottan cáfolta az őt ért vádakat, „fake news-nak” nevezte Mayorga állítását.

A nemi erőszak iszonyatos bűn, ami szemben áll mindennel, amiben hiszek

– írta Twitter-profilján a sportoló, hozzátéve, hogy tiszta lelkiismerettel áll bármilyen vizsgálat elé.

Kiáll az ötszörös aranylabdás mellett klubja, a Juventus is, amely a nyáron 105 millió euróért szerződtette a Real Madridtól négy évre. A sztárjátékos mintegy nettó 30 millió eurót keres évente Torinóban, vagyis bőven több mint kétszáz millió eurós üzletet jelent a klubnak Ronaldo.

Esnek a Juve-részvények a tőzsdén

Cristiano Ronaldónak óriási hatása van a Juventus papírjaira: a portugál leigazolását július elején hivatalosan még be sem jelentették Torinóban, a részvényárfolyam kilőtt. A támadót övező pletykák most is hatnak az árfolyamra – ellenkező előjellel.

A botrány kirobbanása óta szinte folyamatosan esik az olasz sztárcsapat részvényeinek értéke.

Nem örülnek a szponzorok

A részvényesek mellett nem veszi könnyen a sportolót ért vádakat Ronaldo legnagyobb szponzora, a Nike sem, amely 2017-ben kötött életre szóló szerződést Ronaldóval, egymilliárd dollár értékben.

A sportszergyártó csütörtökön „mély aggodalmának” adott hangot a labdarúgót ért vádak miatt. Hasonlóan nyilatkozott EA Sports játékszoftvergyártó is, amely szintén üzleti kapcsolatban áll a portugállal.

Bár szerződését egyik cég sem bontotta fel, mindkét vállalat jelezte, közelről figyelik az ügyet, amely értelmezhető úgy is, hogy amennyiben az ügy Ronaldo számára kedvezőtlen fordulatot vesz – öt aranylabda ide vagy oda –, elengedhetik a sportoló kezét.

Nem ez lenne az első eset, hogy egy sportoló vállalhatatlan viselkedése miatt kihátrálnak a szponzorok a támogatottjuk mögül.

Gyilkosság, dopping és homofób kijelentés is lehet válóok

Álomsztoriból rémálommá vált a szponzorok számára Oscar Pistorius dél-afrikai olimpikon karrierje is, miután a rövidtávfutó 2013-ban meggyilkolta barátnőjét. A Nike, az Oakley és a Thierry Mugler divatcég még a bírósági ítélet előtt felmondta szerződését a sportolóval, aki évi kétmillió dollárt bukott ezzel.

A legtöbb szponzori pénzt eddig minden bizonnyal Lance Armstrong veszítette el.

Hiába a hét Tour de France győzelem és a rák legyőzése, a kerékpároslegenda másfél évtized alatt felépített imázsa egy pillanat alatt szertefoszlott 2012-ben, amikor kiderült, hogy doppingszerekkel érte el sikereit. Hiába, a hazugság nehezen eladható termék a reklámpiacon, tizenegy szponzora, köztük a Nike, az Oakley és az Anheuser-Busch Armstrong egymás után bontotta fel szerződését a kerékpárossal, aki így végül 150 millió dollártól esett el.

Manny Pacquiao Fülöp-szigeteki világbajnok bokszoló homofób kijelentései verték ki a biztosítékot a Nike-nál 2016-ban. Az ökölvívó parlamenti képviselőjelöltként a választási kampány során tett sértő megjegyzést a homoszexuálisokra, „még az állatoknál is rosszabbnak” nevezve őket. A Nike elítélte a sportoló-politikus megnyilvánulását és azonnal megszakított minden kapcsolatot a sportolóval. Az már egy másik lapra tartozik, hogy a Fülöp-szigetieket jóval kevésbé zavarta Pacquiao kirohanása, olyannyira, hogy több mint 16 millió szavazattal a szenátus tagjának is megválasztották hazájában.

Hiába a világ egyik legjobban fizetett sportolója, kínos megnyilvánulásai miatt Tiger Woods-szal sem bántak kesztyűs kézzel céges támogatói. Az ikonikus profi golfosnak többszöri ittas vezetése és házastársi hűtlensége került sokba: legalább 22 millió dollárt veszített a tőle elpártoló támogatók, köztük a Accenture, AT&T, Gatorade és a Buick elmaradó kifizetései miatt.

Hollywood sem söpri már szőnyeg alá a zaklatásokat

A nem megfelelő viselkedés persze nem csak a sport területén jár következményekkel. Éppen egy éve robbant ki Harvey Weinstein filmmogul szexuális zaklatási ügye, az abból kinövő #Metoo mozgalom számos hollywoodi zaklató karrierjének is véget vetett. Weinstein cége azóta csődbe ment, neki pedig bíróságon kell felelnie tetteiért. A hollywoodi zaklatási botrány olyan színészeket is elért, mint Sylvester Stallone, Steven Segal, Dustin Hoffman, Louis CK vagy Jeffrey Tambor.

A számos lebukott színész közül talán Kevin Spacey a legnagyobb vesztes.

A kétszeres Oscar-díjas színésszel minden kapcsolatot megszakított a Netflix, miután kiderült, hogy több színésztársát is zaklatta az évek során. A streamszolgáltató nem teketóriázott, felfüggesztette, majd végül Spacey nélkül forgatta le a Kártyavár című sikersorozata hatodik, záróévadját, és egy még a Gore Vidal amerikai íróról szóló, Spacey-vel készült életrajzi filmet sem mutatta be. A Netflixnek végül közel 40 millió dollárjába került a színésszel való együttműködés azonnali lezárása. A színész pedig szintén jelentős summától esett el ezáltal, és lényegében színészi karrierjének is befellegzett.