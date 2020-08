Súlyos károkat szenvedtek Bejrút építészeti kincsei is

A libanoni főváros múltjának megmaradt darabjai, a hagyományos építészeti megoldásokat őrző lenyűgöző múzeumok és történelmi épületek is súlyos károkat szenvedtek a múlt keddi bejrúti robbanásban.

A Bejrútra jellemző, három boltíves ablakokkal díszített történelmi épületek jelentősen meggyengültek a libanoni polgárháborúban (1975-1990) és a bejrúti kikötő körzetében történt múlt heti robbanás gyakorlatilag a kegyelemdöfés volt néhány számára.

A legrégebbi épületek egy része közvetlenül a kikötő közelében áll. Egy 18. századi palotában, amelyet a vagyonos Sursock család építtetett, Libanonnál idősebb régiségek vesztek oda a robbanásban. A márvány oszlopsorral díszített nemesi rezidencia ajtajai kiszakadt a helyükről, a több mint 200 éves színes üvegablakok szilánkokra törtek.

A robbanás a szomszédos Sursock Múzeumot, a modern és kortárs művészet egy lenyűgöző gyűjteményét őrző kulturális központot sem kímélte.

A mindössze néhány hónappal ezelőtt még egy egyedülálló Picasso-kiállításnak otthont adó épület udvarán zacskókban állnak a törmelékek, a híres festett üvegablakok helyén lyukak tátonganak. Az 1912-ben épült palotát csaknem 50 évvel később alakították múzeummá, tulajdonosa, a műgyűjtő Nicholas Sursock akaratának megfelelően.

The Sursock Palace in Beirut withstood two world wars, and a civil war, but in a split second, everything was destroyed again.

Read the latest from Beirut here: https://t.co/BHhOPbeHx4 pic.twitter.com/HC2LvBSDQA

— SkyNews (@SkyNews) August 10, 2020