Tajszám nélkül is lehet oltani magyar állampolgárokat és itt élő külföldieket

Egy hétfő este megjelent kormányrendelet szerint a tajszám nélküli magyar állampolgárokat, illetve tartósan itt élő külföldieket is be lehet oltani. A rendeletben azt is meghatározták, hogy az érintetteknek milyen adataikat kell megadniuk a védettségi igazolvány kiadásához és kézbesítéséhez – írja HVG.hu.

A külföldieknek elég a tartózkodási engedélyük számát megadni az igazolványhoz.

A védettségi igazolás május 13-tól a Magyarország területén történt védőoltást bizonyítja.

Az VG.hu is beszámolt arról, hogy akár augusztus közepéig is szükséges lehet a védettségi igazolvány használatára Magyarországon, különösen a fesztiválok és koncertek látogatásához.

Május elejéig közel 4,2 millió plasztikkártyát küldtek ki.