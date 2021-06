Tajvan nem felejti Tienanment

Peking 32 évvel ezelőtti demokráciapárti tüntetőkkel szembeni brutális fellépését a tajvani nép nem felejti és kitart a demokrácia mellett

– jelentette ki pénteken a tajvani elnök.

A szigetország az 1989-es Tienanmen téri események évfordulóján minden évben élesen bírálja Kínát, mely az az 1949 óta önálló kormányzattal rendelkező országról azt állítja, hogy nem is létezik, tulajdonképpen Kína része.

Caj Jing-ven tajvani elnök Facebook-bejegyzésében arról is beszélt, hogy

hiszi, hogy egyetlen, a demokráciára és a szabadságára büszke tajvani sem fogja elfelejteni ezt a napot és soha nem feledi azokat a fiatalokat, aki életüket áldozták a a Tienanmen téren 32 évvel ezelőtt ezen a napon, és azokat sem akik Hongkongban tartanak gyertyafényes megemlékezést ezen a napon.

Azonban míg a szárazföldi Kínában a megemlékezés erre a napra szigorúan tilos, a legutóbbi időkig Hongkogban erre volt lehetőség, ám idén másodjára ezt nem engedélyezték, sőt a a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap szerint a gyertyafényes megemlékezés egyik szervezőjét őrizetbe vették.

A szárazföldi Kínával kapcsolatos ügyekért felelős tajpeji tanács csütörtökön felszólította Pekinget, hogy hajtson végre valódi politikai reformokat, és adja vissza a hatalmat a népnek. Amire a Reuters hírügynökséghez eljuttatott közleményében Kína tajvani ügyekért felelős irodája azzal válaszolt, hogy Tajvan jobban tenné, ha az országban megugró koronavírus fertőzésekkel foglalkozna, ahelyett hogy Kínát gyalázza és támadja.

Chow Hang-tungot, aki a Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China (Hongkongi szövetség Kína hazafias demokratikus mozgalmainak támogatására) nevű szervezet elnökhelyettese, azzal a gyanúval állították elő, hogy népszerűsíti a nem engedélyezett megemlékezést.

A kínai hadsereg 1989 június 4-én kezdte meg a demokráciapárti tüntetők által április óta elfoglalt tér kiürítését, melynek keretében számos tüntető életét vesztette. A halottak pontos száma nem ismert, ám a becslések több száz és háromezer közé teszik az áldozatok számát, ugyanakkor a Pekingbe abban az időben delegált brit nagykövet 2017-ben előkerült titkos távirata tízezer halottról számol be.

A tajvani elnök bejegyzésében azt is kiemelte, hogy ugyancsak pénteken Japánból 1,2 millió adag, koronavírus elleni vakcina érkezik Tajvanra a japán kormány adományaként. Elmondta, Tajpej hálás a szállítmányokért olyan partnerektől, akik szintén védelmezik a demokrácia és a szabadság értékeit.