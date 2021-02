Fennakadásokat okozott a közlekedésben a télies idő

A katasztrófavédelem az MTI-vel azt közölte, hogy az M0-s autóúton az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 6-os kilométernél, Törökbálint térségében egy nyerges vontató, egy teherautó, egy kistehergépkocsi és egy személyautó ütközött össze. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra és torlódásra kell számítani.

Az Útinform tájékoztatása szerint több jármű ütközött össze az M3-as autópályán is, Budapest felé a 69-es kilométernél, a Gyöngyös-Nyugat csomópontnál. Egy sávon araszol a forgalom, nagy a torlódás. Ugyancsak Budapest felé, Polgár térségében, a 171-es kilométernél két kamion és egy rendőrautó szenvedett balesetet, ott a külső sávot zárták le.

Az M4-es autóúton, a főváros felé vezető oldalon egy autó szalagkorlátnak ütközött Üllőnél, a 25-ös kilométernél, itt szintén sávlezárásra kell számítani.

Teljes kapacitással végzi országszerte a hóeltakarítást és a síkosság megszüntetését a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a közlekedőknek elsősorban az ország északkeleti részein kell téliesebb időjárásra számítaniuk – közölte a társaság csütörtök reggel. A közleményben azt írták, az előrejelzések szerint

sarkvidéki levegő tör be Magyarországra, ennek nyomán számos megyében várható hófúvás, ónos eső és intenzív havazás is.

A közútkezelő ennek megfelelően minden hadra fogható munkagépével és humán erőforrásával dolgozik országszerte. Kiemelték, hogy a legmagasabb készültségi fokozatot elrendelve, 3300 munkatárssal, 850 hókotró munkagéppel, 130 hómaróval végzik 12 órás műszakokban, napi 24 órában a szükséges beavatkozásokat.

A társaság meghatározott rend szerint, ütemezetten, első körben a gyorsforgalmi utakon, majd a főutakon, végül a mellékutakon dolgozik, és ezeket a köröket addig ismétli, amíg az időjárás és az útviszonyok indokolják.

Kitértek arra, hogy az előrejelzések szerint a közlekedők csütörtökön elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében számíthatnak jelentősebb ónos esőre. Nagyobb mennyiségű havazás főleg Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében várható.

Több megyében erős széllökésekre is számítani kell, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyében akár óránkénti 90 kilométeresnél erősebb szél is lehet. Ahol pedig egyszerre intenzívebb havazás és nagyobb széllökések is előfordulnak, ott a hófúvások kialakulásának is nagy esélye van. Ilyen jelenség Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád és Vas megye kivételével bármelyik megyében kialakulhat.

Figyelmeztettek arra, hogy

a csapadékos időjárás miatt felázott talaj miatt már az éjszakai, hajnali órákban is fákat döntött ki a viharos szél.

Az ónos eső és a hó mennyiségétől és súlyától függően pedig letörhetnek kisebb-nagyobb ágak, amelyek az úttestre kerülve akadályozhatják a közlekedést. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ráadásul a rendkívül sok csapadék miatt árad a Sajó, így több útszakaszt lezártak.

A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy mielőtt útnak indulnak, tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, a forgalmi helyzetről a www.utinform.hu oldalon, vagy szükség esetén a társaság országos és megyei diszpécsereinél.