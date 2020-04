Tisztasági csomagokat osztott és újabb óvintézkedéseket tett több önkormányzat

Ezen a hétvégén is sok települést és kirándulóhelyet lezártak – a húsvéti ünnep idejéhez hasonlóan – a koronavírus-járvány miatt, több városban éjszakára kijárási tilalmat vezettek be. Az önkormányzatok óvintézkedésként újabb korlátozásokról is döntöttek, van, ahol higiéniai csomagokat osztottak vagy koronavírustesztet végeztettek a saját költségükön.

Visegrádot, Zebegényt, Szentendrét és Kisoroszit a hétvégére lezárták és több helyen a közterületi tartózkodást és a nem helybéliek kerékpáros forgalmát is megtiltották.

A Balatonnál a települések nagy részén fenntartották a korábbi lezárásokat, amelyek többnyire strandokat, parkolókat, kilátókat, mólókat, parti sétányokat, kikötőket érintettek, így Balatonfüreden, Tihanyban, Alsóörsön, Balatonföldváron és Balatonlellén is.

Révfülöpön szigorítottak, a településre csak a helyi lakcímkártyával rendelkezők hajthatnak be, Siófokon vasárnap éjfélig ismét kötelező a maszkviselés, Balatonalmádiban az üzletekben és a közforgalmú zárt helyeken kell szájmaszkot hordani. Keszthelyen – a veszélyhelyzet időtartama alatt – ezentúl minden péntek délután lezárják és hétfő délelőttig zárva tartják a Balaton-partot.

Sopronban és Székesfehérváron az éjszakai órákban 18 év alattiak nem tartózkodhatnak közterületen, Kecskeméten pedig csak azok lehetnek az utcán, akik munkába, gyógyszertárba, orvoshoz mennek. Tiszafüreden szombat-vasárnapra lezárták a város közigazgatási területét, a 33-as főúton átmenő forgalom kivételével a városba nem engednek be idegeneket.

Nagykanizsán az önkormányzat a városban működő roma szervezetekkel összefogva ingyenes higiéniai csomagokkal segíti a rászorulókat. A hétvégén a Ligetvárosban szűkös körülmények között élő családok számára szállítottak ki 106 tisztasági csomagot, amelyek WC-papírt, papír kéztörlőt, folyékony szappant, hipót, általános tisztítószert és fertőtlenítőszert tartalmaznak.

Kaposváron a konditermek hétvégi zárvatartását rendelte el a polgármester a koronavírus-fertőzések elkerülése érdekében. Szita Károly egyúttal arra kérte az üzemeltetőket, hétköznapokon se nyissanak ki.

Pécs két idősotthonában 136, klinikai szintű koronavírustesztet végeztettek el a héten, a gondozottak és a dolgozók mintáinak eredménye mind negatív lett – közölte szombaton az önkormányzat.

A baranyai megyeszékhelyen a város huszonnégy szökőkútját idén csak takarítják és készenléti állapotban tartják, de nem üzemelik be a fertőzésveszély csökkentése érdekében.

Pécsváradon a turisták körében népszerű, de a veszélyhelyzet ideje alatt zárva tartó várban több szobát is arra készített fel az önkormányzat, hogy a kórházakból kikerülő helyieket elszállásolják, ha ez a hozzátartozóiknál nem lehetséges.

Budapesten idén nem lesznek zárva nyáron a XII. kerület óvodái és bölcsődéi. A hegyvidéki önkormányzat a veszélyhelyzet idejére ügyeleti rendet vezetett be a szülők igényeit is figyelembe véve, így az önkormányzat mindhárom bölcsődéjében és az önkormányzati fenntartású óvodákban ügyeleti beosztásban látják el a gyermekfelügyeletet.