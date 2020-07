Több mint kétszázezerrel nőtt a fertőzöttek száma egy nap alatt

A világon 13 290 153 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 577 980, a gyógyultaké pedig 7 374 484 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szerdai adatai szerint.

Egy nappal korábban még 13 070 590 fertőzött szerepelt az összesítésben, a halálos áldozatok száma 572 428, a gyógyultaké pedig 7 228 660 volt.

Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

A fertőzés 188 országban és régióban van jelen.

A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 3 431 574 fertőzött van, 136 466-an haltak meg, 1 049 098-an meggyógyultak.

Brazíliában 1 926 824 fertőzöttről, 74 133 halálos áldozatról és 1 323 425 gyógyultról tudni.

Indiában 906 752 fertőzöttet, 23 727 halálos áldozatot és 571 460 gyógyultat jegyeztek fel.

Oroszországban 738 787-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 11 597-re, a gyógyultaké 511 958-ra.

Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 292 931, és 45 053-an haltak meg a betegségben.

Iránban 262 173 fertőzöttet, 13 211 halálesetet és 225 270 gyógyultat tartanak számon.

Spanyolországban 256 619 fertőzöttet, 28 409 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak.

Olaszországban a fertőzöttek száma 243 344, a halálos áldozatoké 34 984, és 195 441-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.

Törökországban 214 993 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 5402, a gyógyultaké 196 720.

Franciaországban 209 640 fertőzöttről, 30 032 halálos áldozatról és 78 722 gyógyultról tudni.

Németországban 200 456 a fertőzöttek száma, 9078 a halottaké, 185 100-an meggyógyultak.

Kanadában 110 350 fertőzöttet, 8845 halálos áldozatot és 73 713 gyógyultat tartottak számon.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 85 226 fertőzéses esetet tartottak nyilván szerda reggel, valamint 4642 halálos áldozatot és 79 967 felépültet.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.

Horvátországban és Szlovéniában stagnál, Romániában gyorsul a járvány terjedése

Ausztria a koronavírus miatt 18 országból – közöttük a nyugat-balkáni államokból, Bulgáriából, Romániából, Moldovából és Egyiptomból – nem fogad repülőgépeket csütörtöktől. Az elmúlt 24 órában 73 új fertőzöttet diagnosztizáltak. Ausztriában eddig 19 021 ember koronavírustesztje lett pozitív; 709-en haltak bele a vírus okozta megbetegedés szövődményeibe,

A múlt heti meredek növekedés után Horvátországban és Szlovéniában stagnál az új fertőzöttek száma. Horvátországban hétfőn 52-vel nőtt az új fertőzöttek száma, elérve a 3827-et, és egy új haláleset is történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 120-ra nőtt. Szlovéniában egy nap alatt tízzel 1859-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Új halálesetet nem regisztráltak, a halálos áldozatok száma 111 maradt.

Romániában továbbra is gyorsuló, napi 600 új esetet meghaladó ütemben terjed a járvány, kedden a kórházban kezelt fertőzöttek száma is meghaladta az áprilisi első csúcsot. Az elmúlt napban 637 új fertőzöttet azonosítottak, miután a múlt héten négy napon is megközelítette vagy meg is haladta a 600-at az új esetek száma. Az új halálesetek száma 30. A járvány kezdete óta Romániában több mint 33 500 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, közülük több mint 1900-an meghaltak,