Több száz milliót gyűjtött Sanders jótékony célokra mémjével

Öt nap alatt 1,8 millió dollárt (536 millió forintot) gyűjtött össze jótékony célra Bernie Sanders az elnöki beiktatáson róla készült, s rövid idő alatt mémmé vált fotó révén.

A fotók, amelyeken a szenátor megszokott meleg, barna kabátjában és egyujjas kötött kesztyűben ül, pillanatok alatt számtalan mémet ihlettek a közösségi médiában. Sanders a népszerűséget arra használta fel, hogy az ezekkel a képekkel piacra dobott pulóverek és más termékek eladásából befolyó összeget jótékony célra gyűjtse össze.

A 79 éves vermonti politikusnak a képével díszített holmikkal az elmúlt öt napban 1,8 millió dollárt sikerült előteremteni.

Sanders elmondta, hogy feleségével együtt elámult a mémek hihetetlen kreativitásán, és nagyon örült, hogy az internetes népszerűséget a vermontiak javára tudta fordítani.

Ugyanakkor hozzátette, hogy ez az összeg természetesen nem elegendő, a Kongresszusnak is lépnie kell, hogy a pandémia okozta gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került vermontiakon és országszerte minden rászorulón segíteni lehessen.

A jótékonysági bevételt mások mellett élelmiszerosztó és családtámogató szervezetek kapják meg Vermontban

– közölte Sanders irodája.

A Sanders-fotókkal díszített pólókat, pulcsikat és más termékeket csütörtökön kezdték online árulni. Jelenleg már egyheti várakozási idővel veszik fel a rendeléseket.

Do you have a favorite @starwars/@BernieSanders meme?

(I’m really loving #BactaTankBernie!) 👍😂 pic.twitter.com/CzspXXFw7G

— Mark Hamill (@HamillHimself) January 22, 2021