Több tucat a vuhanihoz hasonló laboratóriumot hozna létre Kína

Jelenleg legkevesebb 59 a vuhani laboratóriumhoz hasonló nagy virológiai kutatóközpont van a világon működésben, vagy éppen tervbe véve. A kínai kormány azonban újabb 25-30 csúcslaboratóriumot tervez felhúzni az elkövetkező öt esztendőben – adta hírül a Financial Times.

A létesítményeket a világ 23 országában tervezik létrehozni, köztük az Egyesült Királyságban, Egyesült Államokban, Indiában, Gabonban és az Elefántcsontparton is.

Jelenleg a vuhani virológiai labort az amerikai hatóságok vizsgálják, hogy volt-e köze a koronavírus megjelenéséhez. Az új laboratóriumok négyötödét városi környezetben húznák fel, ami több szakértőt is aggodalommal töltött el a jövőbeni szivárgások kockázata miatt.

BREAKING: China announces they are planning to build 25 to 30 more bio labs in the next 5 years https://t.co/avEWUJpTaE

— AntifaBook.com (@JackPosobiec) June 6, 2021