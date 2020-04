Trump: Amerika újra akar indulni

Szakaszosan javasolja újraindítani a mindennapi életet az amerikai szövetségi kormány

– jelentette be Donald Trump elnök csütörtökön este a Fehér Házban. Az elnök elmondta, hogy a járvány összehozta az amerikaiakat, akik közösen hoztak áldozatot a kór megállítása érdekében. Úgy fogalmazott: „állampolgáraink áldozatvállalását a jövendő nemzedékek is elismerik majd”.

Kifejtette, hogy

a járvány lassítására hozott intézkedések beváltak, sikerült elejét venni a legrosszabb forgatókönyv megvalósulásának. Mint mondta: bár egyetlen haláleset is sok, de általában véve az ország túl van a járvány csúcspontján.

Az ország hosszú távú leállásáról úgy vélekedett, hogy az nem lehet tartós megoldás, s ennek szerinte még a közegészségügyre is kártékony hatása lenne. „Újranyitjuk országunkat, Amerika újra akar indulni” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy az amerikaiak szeretnék, ha az élet már visszatérne a normális kerékvágásába. „És ez meg is fog történni” – tette hozzá, hangsúlyozva azt is, hogy az országnak szüksége van a működő gazdaságra.

Azért zártuk le a gazdaságunkat, hogy megnyerjük ezt a háborút, és nyerésre is állunk

– mondta az elnök.

Trump elmondta, hogy amennyiben a járvány az ősszel ismét fellobbanna, az ország már felkészült lesz rá minden tekintetben, és ezt a most megfogalmazott ajánlások is garantálják.

„A meccsnek nincs vége”

A kormányzati tervezet az ország szakaszos, mégpedig három szakaszban megvalósítandó újraindítását javasolja:

az első szakaszban az idős vagy komoly betegségük okán sérülékeny, a vírusfertőzésre fogékony embereknek továbbra is be kell tartaniuk a kijárási korlátozásokat és a társadalmi távolságtartás előírásait, minimálisra kell szorítaniuk a nem okvetlenül szükséges utazásokat, és el kellene kerülniük azokat a helyeket és rendezvényeket, ahol tíz embernél többen gyűlnek össze.

A második szakaszban ezek az előírások némileg enyhülnek, és a sérülékeny emberek már utazhatnak és csak azokat a helyeket kell elkerülniük, ahol ötven főnél többen vannak. Ebben a második szakaszban nyithatók újra az iskolák, óvodák és a már nem sürgős műtéteket is elvégezhetik a kórházakban.

Birx a harmadik szakaszt „az új normalitásnak” nevezte. Mert már a krónikus betegségekkel küszködők számára is enyhülnek a szigorítások, de – nem szűnnek meg teljesen. Így például be kell tartaniuk a társadalmi távolságtartást és kerülniük kell a nagy tömegeket. Ebben a szakaszban újranyithatnak majd például a fitneszklubok, de azoknak is szigorú egészségbiztonsági előírásokat kell követniük. Az új normalitás az eddigi világnak intett búcsút jelenti, jó időre

– foglalta össze a tervezetet Deborah Birx, a kormányzati munkacsoport tagja, járványügyi szakember. Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet igazgatója, a kormányzati munkacsoport másik tagja mindezt azzal egészítette ki, hogy „az új normalitás” azt jelenti, a járvánnyal változatlanul számolni kell. „A meccsnek nincs vége” – mondta.