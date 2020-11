Trump elismerte Biden győzelmét?

Úgy tűnik, hogy Donald Trump a maga módján kezdi elfogadni a november 3-i amerikai elnökválasztás eredményét. A Fehér Ház regnáló ura először hivatkozott Joe Bidenre győztesként – figyelt fel az elnöki Twitter-fiók legújabb bejegyzésére az LBC.

A kedélyek azért még sejthetően nem fognak egy csapásra csillapodni:

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020