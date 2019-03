Trump ellenzéke mozgósítaná az FBI-t

Washingtoni demokrata párti törvényhozók vizsgálatot és nemzetbiztonsági átvilágítást követelnek egy floridai masszázsszalon-hálózat volt kínai tulajdonosnője ügyében, aki azt állította: bejárása van az amerikai elnökhöz és kínai üzleti partnereket tud vinni hozzá.

Nancy Pelosi demokrata párti házelnök és Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője hétfőn közös sajtóértekezleten jelentette be:

támogatja a képviselőház és a szenátus hírszerzési bizottságában ülő demokrata politikusok követelését, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) indítson vizsgálatot a kínai származású Li Cindy Yang ellen.

A demokrata párti törvényhozók azt állítják, hogy Li Cindy Yangnak bejárása van Donald Trump elnökhöz és más kormányzati tisztségviselőkhöz, és ezt külföldi kormányok zsarolásra használhatják fel.

Li Cindy Yang annak a dél-floridai masszázsszalon-hálózatnak a volt alapító tulajdonosa, ahol néhány héttel ezelőtt prostituáltakat futtató, emberkereskedő hálózatot göngyölítettek fel. Ennek során tartóztatták le a New England Patriots amerikaifutball-csapat tulajdonosát, Robert Kraftot is.

Az amerikai sajtóban azóta különös figyelem övezi Li Cindy Yangot, az elmúlt hetekben a The New York Times és a Miami Herald több riportot is szentelt neki.

A lapok részletezték azt is, hogy Yang úgy hirdette vállalkozását, mint amely lehetőséget teremt „rendezvények és a Fehér Ház meglátogatására”, valamint „VIP-belépőkre Mar-a-Lagóba”, azaz Trump floridai countryklubjába.

A sajtóban megjelent egy Donald Trumppal közös fotója is, amely az idei Super Bowlon készült. A floridai Tampa Bay Times jelentése pedig arról szólt, hogy Li asszony kínai üzletemberek egy csoportját vitte el Donald Trump egyik 2017-es nagygyűlésére.

Li Cindy Yang ügyvédje az ABC televíziónak azt mondta, ügyfele soha nem próbálta meg „értékesíteni” azt, hogy kapcsolatban áll az elnökkel.

Ha mindezek az információk igazaknak bizonyulnak, akkor ez komoly nemzetbiztonsági aggodalmakra ad okot

– írták Christopher Wray FBI-igazgatóhoz és Dan Coatshoz, a Hírszerzési Igazgatóság (NDI) vezetőjéhez címzett levelükben a vizsgálatot sürgető demokrata párti törvényhozók.

Tavaly ősszel Dianne Feinstein kaliforniai demokrata párti szenátor egyik munkatársáról derült ki, hogy kémkedett, rendszeresen adott át információkat Kína San Francisco-i konzulátusának. Elsőként a San Francisco Chronicle című lap írta meg, hogy az FBI figyelmezette Feinsteint. Az akkor már húsz éve a szenátornőnek dolgozó munkatársat nem nevezték meg, de elbocsátották.