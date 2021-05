Trump szerint szándékosan engedték el az inflációt

„Az infláció terén nagyon rossz dolgok történnek, változik a faanyag ára, felmegy a benzin ára is. Vegyük a benzint. Elnökségem idején kezdetben 2 dollár 87 cent volt egy gallon (1 gallon kb. 3,78 liter), ami magas árnak számított. Korábban volt már magasabb is, nekem azonban sikerült 2 dollár alá, 1 dollár 87 centre szorítanom. Amikor távoztam, bőven 2 dollár alatt volt, most pedig lassan már 4 dollár. Ez durvább, mint bármely adóemelés, és különösen hátrányosan érinti ez a közepes jövedelmű családokat.” – közölte Donald Trump volt amerikai elnök a Newsmax TV-nek adott exkluzív interjújában.

A kiugróan magas inflációról beszélve emlékeztetett, hogy az építőipari anyagok ára mintegy harminc százalékkal emelkedett. Mint mondta, a fa és az a cél ára is az egekben van, és szerinte a benzin ára hat dollár körüli szintre fog emelkedni.

A volt elnök kitért arra is, hogy az ország déli határának védelme lényegében elesett, noha elnökségének végére már majdnem sikerült végig felépíteni a védőfalat.

