Trump többször is vizsgálatot kért Biden ellen

Donald Trump többször is arra biztatta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt júliusi telefonbeszélgetésük során, hogy Ukrajnában indítsanak vizsgálatot az amerikai elnök demokrata párti riválisa, Joe Biden terhére az egykori alelnök fiának ukrajnai ügyletei miatt – derült ki a két elnök közötti telefonbeszélgetés szerdán, a Fehér Ház által nyilvánosságra hozott emlékeztetőjéből.

A beszélgetés során Trump azt állította, hogy a volt alelnök megpróbált beavatkozni egy ukrán ügyészi vizsgálatba, amely fia, Hunter ellen folyt.

Sok mindent beszélnek Biden fiáról, arról, hogy Biden leállíttatta a vizsgálatot, és sok ember szeretne tudomást szerezni erről, szóval nagyszerű lenne, ha az igazságügyi miniszterrel tudna valamit tenni az ügyben (…), Biden azzal dicsekedett, hogy leállíttatta a vizsgálatot, szóval ha ennek utána tudna nézni (…), ez az ügy szörnyűnek hangzik nekem

– mondta az amerikai elnök a leirat szerint Zelenszkijnek.

A Fehér Ház hangsúlyozta, hogy a szöveg nem szó szerinti, hanem amerikai kormánytisztviselők feljegyzésein alapul.

A The Washington Post és a The New York Times meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Trump azért tartott vissza pénzeket Ukrajnától a nyáron, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök terhelő információkat adjon át Joe Biden potenciális demokrata kihívójának és annak fiának ukrajnai ügyleteiről.

A cikkek nyomán Nancy Pelosi, a Képviselőház demokrata párti elnöke bejelentette, hogy

az amerikai szövetségi képviselőház hivatalosan meg fogja vizsgálni, hogy indítson-e alkotmányos felelősségrevonási eljárást Donald Trump elnök ellen.

Joe Biden 2014-ben, alelnökként támogatta Viktor Janukovics akkori ukrán elnök megbuktatását és az új elnökkel, Petro Porosenkóval közölte: Washington megvonja az egymilliárd dolláros segítséget az országtól, ha a fiát, Hunter Bident nem teszik meg az ukrán gázipari cég igazgatótanácsa tagjának. Ez így is történt, később, amikor az ukrán ügyészség vizsgálódni akart volna Hunter Biden havi 166 ezer dolláros juttatásának ügyében, Joe Biden azzal fenyegetőzött, hogy leváltatja a főügyészt.