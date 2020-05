Trump ultimátumot adott a közösségi oldalaknak

Donald Trump amerikai elnök szigorúbb szabályozást vezetne be – írta meg a HVG. Trumpban heves érzelmeket váltott ki, hogy a Twitter félrevezető információnak nyilvánította egyik – bizonyítás nélkül tett – állítását.

– írta Twitter csatornáján Donald Trump.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020