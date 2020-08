Tűz ütött ki egy ideiglenes koronavírus kórházban

Tűz ütött ki Vijayawadában, dél-kelet Indiában egy hotelben, amit jelenleg a járványhelyzet miatt kórházként használnak. A balesetben legalább tíz beteg halt meg – írja a BBC.

In deep anguish after learning about the fire accident at the Vijayawada Covid Centre this morning. I extend my deepest condolences to the families who have lost their loved ones and pray for the speedy recovery to those injured. pic.twitter.com/s3sRHQaxEt

A tűzet nagyjából fél óra alatt eloltották a tűzoltók, a túlélőket, pedig egy másik létesítménybe szállították. Több mint húszan megsérültek. A tűz oka még nem ismert, jelenleg is vizsgálják a baleset hátterét.

Narendra Modi, India miniszterelnöke is megszólalt a tragédia kapcsán, ami kiderült, hogy ez már a második tűzeset volt a központban a héten. Hozzátette, hogy együtt érez a sérültekkel és az áldozatok hozzátartozóival.

Anguished by the fire at a Covid Centre in Vijayawada. My thoughts are with those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover as soon as possible. Discussed the prevailing situation with AP CM @ysjagan Ji and assured all possible support.

