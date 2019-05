Új nagykövet képviseli hazánkat két világszervezetben

Áder János államfő Turóczy Lászlót nevezte ki Magyarország új OECD és UNESCO nagykövetévé.

Az új nagykövet határozott koncepcióval érkezett a francia fővárosba. Mint mondta, kettős célkitűzést követ: fontos, hogy Magyarország láthatósága ismét növekedjen az OECD-n belül; ugyanakkor az is, hogy a szervezet ismertsége – tekintettel tevékenysége sokoldalúságára – hazánkban is felíveljen – írja a Pénzügyminisztérium (PM) sajtóközleményében.

Magyarország 1996 óta tagja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD), amely nemzetközileg is elismert elemző központként ajánlásokkal segíti a tagállamokat gazdaságpolitikájuk formálásában

– hangsúlyozta Turóczy László.

Az OECD-vel folytatott együttműködés lehetőséget biztosít arra is, hogy folyamatosan részesei legyünk egy globális szakmai tudáshálózatnak, amelyben a legjobb nemzetközi gyakorlatokat lehet megismerni, és Magyarország is bemutathatja törekvéseit és eredményeit a közpolitikák különböző területein – tette hozzá az új nagykövet, aki egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy az OECD-nél felhalmozott, folyamatosan bővülő tudást hatékonyan be tudja csatornázni a hazai gazdaságpolitikai döntésekbe.

Turóczy László a Pénzügyminisztérium volt gazdaságtervezésért és versenyképességért felelős helyettes államtitkára a 2018 novemberében távozó Cséfalvay Zoltánt váltja a párizsi székhelyű szervezetnél.

Az új nagykövet 2001 óta dolgozott a Pénzügyminisztériumban, illetve annak jogelődjeinél. Az új nagykövet számára az OECD nem egy ismeretlen terület, hiszen karrierje kezdete óta aktívan részt vesz a szervezettel kapcsolatos hazai munkában, többek között a Magyarországról szóló országtanulmányok hazai előkészítésében is.