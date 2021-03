Újabb aggodalmak az AstraZeneca oltása körül

Az Európai Unió minden lehetséges eszközt felhasznál majd arra, hogy biztosítsa a 27-ek számára a lekötött mennyiséget AstraZeneca vakcinájából

– erősítette meg kedden a beszerzésért felelős Sandra Gallina. Részletekbe ugyan nem bocsátkozott, de emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság és a svéd-brit gyártó szerződésében szereplő öt – két brit, egy holland, egy belga, valamint tartalékként egy amerikai – üzemegység közül csupán egyetlen, a belgiumi szállít az EU-nak oltóanyagot.

A tagállamokban gyártott vakcina kölcsönösségi alapú esetleges exporttilalmáról csütörtökön tárgyalnak az EU állam- és kormányfői,

és Hollandia máris jelezte: a kormány végrehajtja majd a csúcs döntését annak ellenére, hogy „elvi alapon” támogatja az oltóanyag szabad forgalmát.

Az AstraZenecával szembeni bizalmatlanságot nem csupán a szerződésszegés, hanem a vakcinával kapcsolatos aggodalmak is növelik,

amelyekhez a fertőző betegségekkel és allergiával foglalkozó amerikai kutatóintézet, a National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) is hozzájárult; az intézményt a világ egyik legtekintélyesebb járványügyi szakértője, Joe Biden elnök közegészségügyi főtanácsadója, dr. Anthony Fauci vezeti.

Az intézet közleménye szerint ugyanis az AstraZeneca elavult információkat közölhetett hétfőn a vakcina Egyesült Államokbeli vizsgálatának eredményeiről, így hiányos képet adhatott annak hatékonyságáról. A hírre kedden délelőtt 1,2 százalékot estek a londoni tőzsdén a cég részvényei.

A tesztek eredménye azt mutatta, hogy a brit vakcina 79 százalékos hatékonysággal előzi meg a tünetes megbetegedéseket, a 65 év felettiek esetében pedig még jobb, 80 százalékos ez az arány.

Az eredményt az egészségügyi elemzésekkel foglalkozó Jefferies szakértői is „meglepően pozitívnak” találták.

A NIAID azt szorgalmazza, hogy az AstraZeneca vizsgálja felül a hatékonysági adatokat, és a legfrissebb, legpontosabb számokat tegye közzé – azt a brit-svéd cég meg is ígérte, és megosztja majd az eredményeket az Európai Gyógyszerügynökséggel (EMA) is.

A CNBC ezzel kapcsolatban emlékeztet, hogy az AstraZenecát már tavaly is bírálták amerikai közegészségügyi szakértők a vakcinatesztelés harmadik szakaszában használt módszerek, illetve azok eredményei miatt. Az egészségügyi és biotechnológiai befektetésekkel foglalkozó SVB Leerink akkor úgy vélte,

az oltóanyag „soha nem fogja megkapni az engedélyt az Egyesült Államokban”.

Az AstraZeneca a tervek szerint a következő hetekben nyújtja be az engedélyezési kérelmet az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeletnek (FDA).