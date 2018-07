Újabb kínos könyv készülhet el Trumpról

Bob Woodward a Félelem: Trump a Fehér Házban (Fear: Trump in the White House) című könyvében

– közölte a Simon & Schuster könyvkiadó.

Trump alig két éve költözött be a Fehér Házba, de azóta egy sor magas rangú személyiség távozott kormányából, elnökségét számos botrány kíséri, és jelenleg Robert Mueller különleges ügyész vizsgálatot folytat arról, összejátszott-e Moszkva és az amerikai elnök kampánystábja, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba való orosz beavatkozással Trumpot segítsék a Fehér Házba.

Woodward és Carl Bernstein annak idején feltárta, hogy Nixon elnök is érintett lehet a Demokrata Pártnak a Watergate nevű épületben lévő központjában történt betörésben, amikor lehallgató készülékeket akartak elhelyezni az épületben, és azt, hogy az amerikai elnök titokban magnószalagokra rögzítette a Fehér Házban zajló beszélgetéseket. A két újságíró kutatómunkáját mutatja be Az elnökemberei (All the President’s Men) című 1976-os film.