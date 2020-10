Újabb negatív rekord: kétezer fölé emelkedett a napi fertőzöttek száma itthon

2032 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 52 212 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 46 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1305 főre emelkedett, 15 254-en pedig már meggyógyultak – írja a koronavirus.gov.hu.

Az aktív fertőzöttek száma 35 653 fő. Az aktív fertőzöttek 30 százaléka , az elhunytak 38 százaléka , a gyógyultak 30 százaléka budapesti. 2132 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 197-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány második hulláma zajlik Magyarországon. Egész Európában dinamikusan terjed a vírus, ezért a határellenőrzés és a beutazási korlátozás továbbra is érvényben van. Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos keddi tájékoztatóján arra kérte az embereket, hogy kerüljék a tömegrendezvényeket.

Az iskolákban és óvodákban kötelező a testhőmérséklet-mérés annak érdekében, hogy kiszűrjék a lázas gyermekeket és pedagógusokat, és ezzel is védjük az óvodák és iskolák zavartalan működését. A most kezdődő őszi szünetben fertőtlenítő nagytakarítást végeznek az iskolákban, hogy a tanítás továbbra is zavartalanul folytatódjon. Az operatív törzs jelenleg 73 óvodában és 40 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 172 osztálynál és 16 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt.