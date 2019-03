Újrahasznosítás helyett újrahasználás

A vásárlók kényelemszeretetére alapoz és a környezet megvédését tűzte ki célul az a projekt, amelyhez jó pár nagy nemzetközi márka csatlakozott. A Loop online felületen olyan, mindennap használatos termékeket rendelhetnek meg a vásárlók, amelyek csomagolását visszaküldve alapos fertőtlenítés után újra és újra használják. A pilot projekt New Yorkban és Párizsban indul el tavasszal.

Jó néhány nagy brand szövetkezett, hogy közösen egy olyan online felületet hozzanak létre, ahol a vevők megrendelhetik a terméket. Használat után a csomagolást begyűjtik, akár házhoz is mennek érte, és az így visszagyűjtött dobozokat, tartókat újra felhasználják – tehát nem újrahasznosítják, hanem alapos fertőtlenítés után újra abban küldik ki a terméket más vevőnek. Egy-egy doboz nagyjából száz újrahasználást bír ki. A tavasszal induló pilot projekthez olyan márkák csatlakoztak, mint a Haagen-Dazs, a Gillette vagy a Pantene. A Loop elnevezésű site-ot működtető TerraCycle többek között a Procter & Gamble-vel, a Unileverrel, a Pepsivel és a Nestlével együtt dolgozta ki a projektet. Egyelőre csak a New York és Párizs környékén élőknek lesz elérhető a zero waste elveket követő szolgáltatás. A Loop egyébként a szállításban a UPS-vel működik együtt.

Míg az újrahasznosítás nagyon fontos a nagy fogyasztási termékeket gyártó cégek életében, a módszer nem a probléma gyökerénél kezeli a hulladékkérdést – mondta Tom Szaky, a TerraCycle alapítója és társigazgatója az amerikai Fast Company fogyasztói magazinnak. A projekt egyik partnereként működő cég egyébként arról ismert, hogy nehezen újrahasznosítható anyagokat használ fel újra.

Amit ma csinálunk, az az, hogy a világ legnagyobb beszállítói láncát működtetjük: begyűjtjük a műanyaghulladékot, hogy újrahasznosítsuk, végül ennek a jó része mégis a tengerek, óceánok mélyén köt ki, így hiába tisztítjuk a vizeinket, ez nem fogja megoldani a problémát – magyarázza Szaky. – Itt jön a képbe a Loop: a mi szemléletünkben a környezetszennyezés alapja nem a műanyag maga, hanem az, hogy mindent csak egyszer használunk. Ezen próbál változtatni a Loop.”

A TerraCycle a Procter & Gamble-lel, a Nestlével, a Pepsivel, a Unileverrel, és további több mint egy tucat nagy céggel dolgozott együtt az elmúlt egy évben a platform létrehozásán. A csomagolásokat úgy tervezték, hogy száz vagy annál is több újrahasználást is kibírjanak. A Loop netes felületén lehet majd megrendelni a termékeket. Egy szájvíz vagy dezodor esetében például a vásárló depozitot fizet a dobozért, majd a megrendelést a UPS szállítja ki a szokásos kartondoboz helyett egy nagy táskában, amelyet ott is hagy a vevőnél, aki a dobozokat kiüríti és visszateszi a hordozótáskába, amikor pedig az megtelik, a Loop oldalán megrendeli az elszállítást.

A teljes cikket a Világgazdaság pénteki számában olvashatja