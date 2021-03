USA: a vártnál is gyorsabban haladnak

Újabb korlátozásokat vezettek be vagy terveznek Európa-szerte a koronavírus-járvány lassítására, több országban is rendőrök verték szét az ezek ellen tüntetőket.

Újabb szigorításokról tárgyal hétfőn Angela Merkel német kancellár a tartományi vezetőkkel, miután az országban kritikus szintre ért a koronavírus-járvány, elsősorban a fertőzőbb brit vírusvariáns terjedése miatt hétnapos átlagban száz fölé emelkedett az új esetek száma százezer lakosra vetítve. Egyes helyeken azonban már a hét végén életbe léptek a korábbi lazításokat visszafordító intézkedések. Az ország második legnagyobb városában, Hamburgban szombattól ismét teljes lezárás van érvényben, Kölnben pedig mától már nem elég akármilyen maszk, csak FFP2 szűrős egészségügyi maszkban szabad kilépni az utcára, a múzeumok, állatkertek és fodrászok csak negatív teszt birtokában lesznek látogathatók.

Lengyelországban szombattól az alapvető cikkeket árusító boltokon kívül három hétre mindent bezártak.

Franciaországban négy hétig érvényes regionális lezárás kezdődött többek között Párizs környékén, valamint az ország déli részén. Az intézkedések az ország lakosságának a harmadát érintik.

Az embereknek kezd egyre jobban elegük lenni a korlátozásokból, és ezt a hét végén Európa több országában is tüntetéseken fejezték ki. A németországi Kasselben összeütköztek a tiltakozók és a rendőrök, a hollandiai Amszterdamban vízágyúkkal, Bécsben paprikasprayjel oszlatták fel a megmozdulást, és a rendőrség vetett véget a tiltakozásnak három svéd városban, Stockholmban, Göteborgban és Malmőben is. A svájci Liestalban és a szerb fővárosban is több ezren vettek részt tüntetésen.

Európa legtöbb országában közben a hét végén is oltottak az AstraZeneca vakcinájával, miután az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a múlt héten nem talált közvetlen összefüggést az oltóanyag beadása és a vérrögképződés megnövekedett kockázata között.

Kivétel Svédország, Norvégia és Dánia, ahol további vizsgálatokat rendeltek el, Dániában ráadásul szombaton két újabb ilyen esetet jelentettek, és az egyik beteg meg is halt.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ legfrissebb összesítése szerint péntekig az Európai Unió lakosságának a 10,7 százaléka kapta meg a vakcina legalább egy, és 4,2 százaléka a második adagját is. Az Egyesült Államokban a tervezettnél is gyorsabban halad a vakcinázás, Joe Biden elnökségének 58. napján, pénteken beadták a százmilliomodik oltást. A már engedélyezett szérumok gyártását is sikerült annyira felpörgetni, hogy tíz héten belül a teljes felnőtt lakosság számára elegendő vakcina áll rendelkezésre. Szombatig 78 millió ember megkapott legalább egy, több mint 43 millió pedig két adag oltást.