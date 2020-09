Varga Mihály: maradhat a hitelmoratórium

A járvány második hullámában is fenn kell tartani az ország gazdasági működőképességét, ezért újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket vezet be a kormány – mondta a Magyar Nemzetnek a pénzügyminiszter. Varga Mihály a tervekről szólva közölte: szóba jöhet célzott adócsökkentés és az építőipari beruházások támogatása is.

A miniszter tájékoztatása szerint a kormány úgy látja, a járvány első hullámakor eredményesen léptettek életbe célzott adócsökkentéseket a válság sújtotta ágazatokban, ilyen megoldások újbóli bevezetésére szintén van lehetőség.

Emellett utalt arra, hogy meghosszabbíthatják a hitelmoratóriumot, ami segítheti az átmenetileg nehéz helyzetbe került családokat és vállalatokat. A kabinet elképzeléseinek fontos pontja a finanszírozás kérdésének áttekintése. A pénzügyminiszter emlékeztetett: lehetőség van arra, hogy uniós forrást használjunk fel számos olyan állami beruházásra, amelynek a számláit korábban a magyar költségvetésből tervezték kifizetni. Ide az útépítésektől a kórházfelújításokig számos fejlesztés tartozhat.

A gazdaság szempontjából fordulópont a lesz a hatékony vakcina forgalomba hozatala. Ha ugyanis elkészül az oltóanyag, feloldhatók lesznek mindazok a kijárási, utazási és más korlátozások, amelyek ma a gazdaságot is fékezik.

A jövő évre nézve jelenleg három forgatókönyvvel számolunk, attól függően, hogy mikor lesz elérhető a vakcina

– tájékoztatott Varga Mihály. Rámutatott: ha az oltóanyag 2021 második negyedévében már a rendelkezésünkre áll, akkor 4-5 százalékkal növekedhet Magyarország gazdasága. Szerinte ez egy optimista forgatókönyv. Ha az oltóanyag a jövő év közepe felé sem lesz meg, s a védőoltások nem kezdődnek meg, akkor a pesszimista számításaink szerint előfordulhat, hogy a nullánál alig nagyobb növekedést jegyezhetünk fel. Elképzelhetőnek tartunk egy harmadik lehetőséget is: eszerint lesz vakcina, de az elhúzódó kilábalás miatt csak 3-4 százalék körül alakulhat a GDP-növekedés.

Meglátása szerint noha a tavaszi gazdaságvédő intézkedéseink eredményt hoztak, ezek sem elegendők ahhoz, hogy kivonjuk magunkat a világgazdaság negatív folyamatai alól. Ezért idén 5-6 százalékkal eshet vissza a magyar GDP, ehhez 7-9 százalékos költségvetési hiány társulhat, az államadósság pedig az év eleji 66 százalékról a GDP 76-78 százalékára emelkedhet.

A kormány most készülő gazdasági intézkedései azt célozzák, hogy kellő tartalékunk legyen, egyúttal működjön az ország -mondta Varga Mihály.

Megjegyezte: 2008-ban a mostaninál szolidabb hatású válság söpört végig a világon, Magyarország kizárólag azért szenvedte meg azt nagyon keményen, mert a baloldali kormányok céltalanul sodródtak, rossz döntéseket hoztak. Most – tette hozzá – vannak munkahelyek, van mozgástér és világos gazdaságpolitika. Vagyis a korábbiakkal ellentétben megvan a lehetőség arra, hogy Magyarország – az adott keretek között – végül a gyorsan kilábaló országok között legyen.