Véget ért a csehországi kormányalakítási válság

Andrej Babis ellen 2 millió eurónyi uniós támogatással való visszaélés gyanúja miatt büntetőeljárás folyik.

Bizalmat szavazott Andrej Babis kormányának a cseh parlament tegnap, kilenc hónappal a választás után. Bár a szlovák származású cseh vállalkozó pártja, az ANO kapta a legtöbb voksot (30 százalékos támogatottságra tett szert), a legtöbb párt ódzkodott attól, hogy a Babis vezette politikai erővel lépjen koalícióra.

Az üzletember ellen ugyanis 2 millió eurónyi uniós támogatással való visszaélés gyanúja miatt büntetőeljárás folyik. Babis kisebbségi kormánya januárban nem kapott bizalmat a képviselőházban, ezután léptek szövetségre a Cseh Szociáldemokrata Párttal (CSSD).

Az ANO–CSSD-koalíciónak a kétszáz tagú alsóházban alig 93 képviselője van, ezért a kabinet csak Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának (KSCM) 15 mandátumos támogatásával tudta megszerezni a parlamenti jóváhagyást. Az ellenzék helytelenítette Babis lépését, mivel a kommunisták így – a 1989-es rendszerváltás óta először – kormányzati befolyáshoz juthatnak.

A KSCM támogatásáért cserébe Babis beleegyezett, hogy megadóztassák a cseh templomokat a kártérítés után, amelyet az egykori kommunista vagyonelkobzások miatt kapnak. A KSCM azt is szerette volna elérni, hogy a cseh kormány mérsékelje az ország anyagi hozzájárulását a NATO külföldi katonai küldetéseihez, erre azonban a miniszterelnök nem bólintott rá.

A parlamenti bizalmi szavazás előtt Babis azt ígérte, hogy ha kormányt alakíthat, a koalíció a beruházásokra különös figyelmet fordít majd, miként az államháztartásra is, amely az elmúlt években rendre többlettel zárt – tudta meg a Reuters hírügynökség. A miniszterelnök emellett fontosnak tartja azt is, hogy ne emelkedjen a cseh munkanélküliségi ráta, amely most a legalacsonyabb az Európai Unióban.

