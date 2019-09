Vidékre költöztek az autótolvajok

Vidékről lopták el a személyautók felét a tolvajok az idei év első felében, soha ilyen magas arányt még nem közölt a rendőrség. Változott a lista élmezőnye is: Opelből lovasítottak meg a legtöbbet a bűnözők, de rászálltak a Suzukikra is és feltűnt a listán egy soha nem látott márka is – derül ki a Vezess cikkéből.

Az ellopott személyautók és motorkerékpárok legfrissebb listáit közli összeállításában az ország vezető online autós szaklapja. Az cikk számos újdonsággal szolgál, amelyből a legfontosabb, hogy

személyautókat gyakorlatilag fele-fele arányban tulajdonítottak el a fővárosból, illetve vidékről 2019 első felében

– ez az arány korábban sosem létezett.

Autók terén változás, hogy idén eddig Opelből loptak a legtöbbet a tolvajok, miközben tavaly még csak a harmadik „legnépszerűbb” volt a márka. A Suzuki is nagyot lépett előre a sorban; a számok azt mutatják, hogy ezekre az autókra is rászálltak a bűnözők. Egyes márkák autóit azonban elkezdték hanyagolni. Például jóval kevesebb BMW-t és Škodát lovasítottak meg a tolvajok idén, mint 2018 első felében.

Érdekességeket tartalmaz a lopott motorkerékpárok listája is, amelyet 2019-ben egy 2003 óta nem létező gyártó, a Simson kétkerekűi vezetnek. Több japán tömegmárkát megelőzve negyedik rajta a Csepel, amelynek motorjaira tényleg csak az idősebbek emlékeznek. És a tolvajok.