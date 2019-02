Viharos szelet is hozhat a kedd

Estig változóan felhős időre számíthatunk. Éjjel észak felől megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet, amely kedden a déli óráktól főként az északi és középső tájakon szakadozni, csökkenni kezd. Csapadék nem várható. Hétfőn többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, majd éjszaka előbb főként a Dunántúlon, kedden az északkeleti tájakon is megerősödik az északi, északnyugati szél, néhol viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +2 fok között alakul, de elsősorban Sopron környezetében ennél jóval enyhébb lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden a Dunától keletre többnyire 7 és 12, a Dunántúlon 12 és 18 fok között várható.