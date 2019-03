Viharos széllel indul a hét

Az erős szél mellett záporokra, hózáporra is készülni kell. Hajnalban mínuszok is lesznek.

Viharos széllel kezdődik a hét, emellett záporokra, néhol hózáporra is készülni kell. Hajnalban mínuszok is lesznek, s néhol napközben is 10 fok alatt maradnak a maximumok – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn eleinte az ország nagy részén derült, napos idő várható, majd dél, délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délnyugaton több helyen, másutt elszórtan várható eső, zápor, a magasabb helyeken havas eső sem kizárt. Eleinte még nagy területen lesz viharos a szél, mely a nap folyamán fokozatosan veszít erejéből, de késő délutánig továbbra is számítani kell erős, főként a Kisalföldön viharos lökésekre is.

A szél veszélye miatt hétfőre másodfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyére. Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A legalacsonyabb hőmérséklet hétfőn általában 3-10 fok között alakul, a legmagasabb hőmérséklet 8-13 fok között alakul.

Kedden számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy futó zápor alakulhat ki, illetve hajnalban a Dunántúlon futó hózápor sem kizárt. Még ekkor is eleinte viharos, erős lesz a szél, majd délután fokozatosan mérséklődik a légmozgás. A minimumhőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3, a maximumhőmérséklet 7-11 fok között alakul.

Szerdán eleinte a Tiszántúlon néhány órára még kisüthet a nap. Szórványosan várható eső, zápor. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 5, napközben plusz 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön délen, délkeleten több helyen, másutt csak elszórtan eshet az eső, illetve a zápor. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a Dunántúlon megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 3, a maximumhőmérséklet 6 és 11 fok között alakul.

Pénteken, március 15-én szórványosan várható eső, zápor. Időnként megerősödhet a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 2, napközben plusz 6-13 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton és vasárnap elszórtan eső, zápor előfordulhat, de vasárnap több órára kisüt majd a nap. A szél többfelé megerősödik, vasárnap helyenként viharossá fokozódik. A minimumhőmérséklet szombaton 2 és 7, vasárnap 3 és 8 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton 10 és 18, vasárnap 13 és 18 fok között alakulnak – olvasható az előrejelzésben.