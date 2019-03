Vitézy: a főváros nemzetközi színvonalú építészeti jelképpel gazdagodik

A főigazgató kiemelte, hogy az új épületben nemcsak állandó és időszakos kiállítások valósulnak meg, hanem a múzeum közösségi térként is müködni fog.

Budapest nemzetközi rangú építészeti jelképpel, egy friss turisztikai célponttal és elsősorban egy világszínvonalú, családbarát, új Közlekedési Múzeummal gazdagodik majd a Kőbányai úti egykori Északi Járműjavító területén

– mondta az amerikai Diller Scofidio + Renfro iroda által tervezett, leendő múzeumépület kapcsán Vitézy Dávid főigazgató.

A Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum vezetője elmondta, hogy a világszerte számos példaértékű projektet, többek között a New York-i High Line magasvasútból átalakított közparkot tervező Diller Scofidio + Renfro nemzetközi tervpályázaton nyerte el az intézmény új otthonának tervezését.

„A nyertes terv nagyvonalúan tiszteletben tartotta azt a szempontot, hogy a járműjavító Dízelcsarnoka olyan tér, amelyet ipari értékeivel, hangulatával együtt meg szeretnénk őrizni és múzeumként megnyitni a nagyközönség számára. Benyújtott terveik szerint a kortárs kiállítótér modern üvegfalaival beúszik a régi csarnokba, de annak összhatása, egészen különleges, egyedi hangulata és történelmi jellege megmarad, olyan perspektívából is láthatóvá téve az egyes járműveket, melyekre korábban kevés példát láthattunk” – mondta a főigazgató.

Vitézy Dávid szerint a Diller Scofidio + Renfro (és magyar partnere: Noll Tamás Ybl-díjas építész és az a M-Teampannon iroda) koncepciója előtérbe helyezi a múzeumi és közösségi funkciókat, valamint azt tudja ígérni, hogy ez a barnamezős kulturális beruházás egész Budapest rozsdaövezeti fejlesztéseinek motorja lehet. A terv a legvégiggondoltabb múzeumi koncepció volt, ezért is nyerhette meg a nemzetközi pályázatunkat – jegyezte meg.

Mint hozzátette, részben az új épületben, részben a megőrzött régi csarnokban kaphat helyet

az új állandó kiállítás, amelyet körbeölel a régi épületben a látogatók előtt is megnyitható műtárgyraktár.

Megmarad a mozdonyok mozgatására használt tolópad is, amely a kiállításhoz is használható lesz. Az egész komplexumot pedig az ipari területen belül egy izgalmas, tájépítészeti szempontból is átgondolt, zöld park övezi majd.



Vitézy Dávid hangsúlyozta:

a Közlekedési Múzeum új állandó tárlata a régi, városligeti kiállításnál kétszer nagyobb lesz, mintegy tízezer négyzetméteren mutatja be a magyar közlekedés fejlődését a reformkortól napjainkig. Ezt egy közel ugyanekkora, időszakosan látogatható műtárgyraktár és nagyjából ezer négyzetméternyi időszaki kiállítóhely egészíti ki. Ezekkel a múzeum gyűjteménye páratlanul nagy arányban válik majd hozzáférhetővé.

A kiállítási funkciók eredményességét és a kutatásokat fogja támogatni egy mintegy négyezer négyzetméteres műszaki és közlekedési szakkönyvtár és archívum. A múzeum műtárgyállományának folyamatos karbantartását és a legmagasabb színvonalú restaurálási munkák elvégzését egy több mint kétezer négyzetméternyi területen megvalósuló, új restaurátorműhely fogja biztosítani – tette hozzá. A főigazgató kiemelte, hogy az új épületben nemcsak állandó és időszakos kiállítások valósulnak meg, hanem a múzeum közösségi térként és nemzetközi szintű tudásközpontként fog újjászületni a könyvtárnak és az archívumnak köszönhetően.

Vitézy hangsúlyozta, hogy az épületben a lehető legnagyobb mértékben megújuló energiaforrásokat használnak majd, de az önvezető autók elterjedésében bízva az új Közlekedési Múzeum garázsát is úgy alakítják ki, hogy a későbbiekben kiállítótérként hasznosíthassák, ha már kevésbé lesz szükség parkolóhelyekre. Ilyen innovatív megközelítésben még nem épült parkoló Budapesten – hívta fel a figyelmet.