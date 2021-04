Washingtonra tekintenek a klímavédők

A világ vánszorogva halad az öt éve elfogadott párizsi éghajlatvédelmi egyezményben meghatározott célok felé, és a Joe Biden új amerikai elnök által szervezett csütörtöki klímacsúcs megadhatja a folyamatnak a régen remélt lökést – mondta újságíróknak Rich Lesser, a Boston Consulting Group vezérigazgatója.

A párizsi egyezmény elfogadása óta nem haladt előre elég gyorsan a globális hőmérséklet-emelkedés ellen megfogalmazott célok felé világ, de a folyamatot jelentősen felgyorsíthatja a világ 40 vezetőjének csütörtöki online csúcstalálkozója,

amelyet a januárban hivatalba lépett új amerikai elnök, Joe Biden szervezett meg – mondta Rich Lesser, a Boston Consulting Group vezérigazgatója egy szűk körű sajtóbeszélgetésen.

A csúcstalálkozó megszervezése rossz előjelekkel indult, hiszen az elmúlt hetekben a világpolitikában röpködtek a szankciók: Washington és az Európai Unió az ujgur kisebbség kezelése miatt rótt ki büntetőintézkedéseket Kínára, az Ukrajnával felszökött feszültség és más ügyek miatt az oroszokra, és az egymás felé közeledő Peking és Moszkva sem maradt adós a válasszal. A csúcs diplomáciai előkészítése – John Kerry amerikai klímanagykövet kínai látogatása és Biden telefonbeszélgetése Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – végül meghozta a sikert:

előbb Peking tett ígéretet, hogy Hszi Csin-Ping elnök részt vesz a csúcson, majd hétfőn a Kreml is bejelentette, hogy Putyin felszólal a találkozón.

A világpolitikai konstelláció az elmúlt egy évben kedvezőre fordult a klímaváltozás elleni fellépés ügye számára, de a világ vezetőinek újabb lépéseket kell elhatározniuk, mert a gázkibocsátás csökkentésének a folyamata nagyon lassan halad

– mondta a BCG – a három nagy stratégiai tanácsadó világcég egyike – vezetője. A pandémia jelentősen megnövelte Európa elkötelezettségét a zöld átalakulás iránt, Kína is határozott célokat fogalmazott meg, és a nagy újdonság, hogy az amerikai adminisztráció is ismét a párizsi folyamat mögé állt. Az igény az irányváltoztatásra az amerikai gazdasági vezetők részéről is erős, amit szemléltet az a nyílt levél, amelyet 310 üzletember intézett Biden elnökhöz a napokban – mondta Lesser, aki egyben a Világgazdasági Fórum klímaküzdelem iránt elkötelezett vezérigazgatói szövetségének főtanácsadója is. A csütörtöki csúcs erős szimbolikát hordoz abban az értelemben, hogy a világ legnagyobb gazdaságai mind képviseltetik magukat.

Ami jelképes, hogy ezúttal az USA is részt vesz és ez olyan jelképesség, ami számít

– mondta. „Tudom, hogy nagyon keményen dolgoztak ezen, még a hétvégén is, hogy elérjék: a résztvevők igazi elkötelezettséget mutassanak, és arra is számítok, hogy a csúcson ki fogják mondani a résztvevők, hogy még nem tettünk eleget” – mondta Lesser. Már ezen a találkozón is konkrét ígéretek hangozhatnak el, amelyekre a pecsétet a novemberi glasgowi klímakonferencia teheti fel.

A hetekben voltak, akik a pandémia miatt a glasgowi konferencia elhalasztását kérték – mint az egyik legünnepeltebb klímaaktivista, a svéd Greta Thunberg -, Lesser azonban úgy véli:

a terveknek megfelelően tovább kell haladni, mert a globális folyamatban elengedhetetlen szükség van a lendületre.

A pandémia tapasztalata mintát ad, hiszen a folytatódó feszültségek ellenére rákényszerítette a világ vezetőit az együttműködésre. Az Európai Unió terve, hogy vámokat vetnének ki a klímacélok felé lassabban haladó országok termékeire, még sok vitát fog okozni – válaszolta egy kérdésre. A terv jogos igényeket tükröz, ugyanakkor nagy csábítást jelent a protekcionizmusra, és rossz esetben arra ösztönözhet gyártókat, hogy a kisebb szigort mutató országokban keressenek inkább új üzletfeleket. Ugyanakkor ha az igény a zöld ellátási láncok elszaporodására általános, az eredményre vezet, és ezért is kell a globális együttműködés – mondta.