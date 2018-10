William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg a közgazdasági Nobel-díjat

William Nordhaus a klímával, gazdasági növekedéssel és innovációval összefüggésben született munkájáért, Paul Romer, a Világbank volt vezető közgazdásza az egészséges gazdasági növekedésért tett kutatásáért kapta meg az idei közgazdasági Nobel-díjat – írja The Guardian.

William Nordhaus and Paul Romer, awarded the 2018 Prize in Economic Sciences, have designed methods that address some of our time’s most fundamental and pressing issues: long-term sustainable growth in the global economy and the welfare of the world’s population. #NobelPrize pic.twitter.com/8WccazjrBb

