A valóságshow-k lettek a világjárvány győztesei

A 2020-as évben a koronavírus-világjárvány miatt tömegek kezdték el hobbiszinten falni az online sorozatokat, filmeket és dokumentumfilmeket. Többek között ennek is köszönhető, hogy az online videómegosztó portálok népszerűsége az egekbe szökött, így például

a Netflix részvényeinek az értéke egy év leforgása alatt 65 százalékot erősödve 530 dolláron tanyázott az év utolsó hónapjában.

A világjárvány kirobbanása jelentősen megnövelte az online tartalmak fogyasztását a társadalomban. Amerikai felmérések szerint helyiek milliói néztek hetente nyolc órányival több digitális tartalmat a járvány hatására – írja a Forbes.

Ez egy átlagos háztartással számolva 66 órányi internetes tartalom fogysztásának felel meg egy héten.

Ezért is érdekes szemügyre venni a Netflix tíz legnépszerűbb sorozatát az elmúlt év alapján. A rangsorba olyan szériák kerülhettek be, amelyek idén debütáltak vagy limitált sorozatnak számítanak. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy volt olyan népszerű műsor, amelyik az év második felében jelent meg, ezért nem volt ideje felkerülni a toplistára.

A legnépszerűbb műsor egy valóságshow volt, még pedig a Tigrisvilág Joe Exotic főszereplésével. Az ezüstérmes egy dráma lett, a Kulcs a zárját, míg a dobogó harmadik fokára egy vígjáték, az Űrhadosztály léphetett fel 2020-ban. A rangsor műfaji összetétele összesen öt drámát, három valóságshow-t, kettő vígjátékot és egy romantikus sorozatot tartalmaz.

1. Tiger King

(Tigrisvilág, valóságshow)

2. Locke & Key

(Kulcs a zárját, dráma)

3. Space Force

(Űrhadosztály, vígjáték)

4. Outer Banks

(Outer Banks, dráma)

5. Love Is Blind

( A szerelem vak, valóságshow)

6. The Queen’s Gambit

( A vezércsel, dráma)

7. Never Have I Ever

( Én még sosem…, dráma-vígjáték)

8. Ratched

(Ratched, dráma)

9. The Circle

( A kör, valóságshow)

10. Sweet Magnolias

(Édes magnóliák, romantikus)