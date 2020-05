Az Apple dollármilliókkal száll be Scorsese legújabb filmjébe

Az Apple készíti Martin Scorsese legújabb filmjét Leonardo DiCaprio és Robert De Niro főszereplésével.

A Killers of the Flower Moon (Megfojtott virágok) című thriller terjesztésében a Paramount Stúdió is közreműködik. Az információt a Hollywood Reporter, a Variety és a Deadline.com is megerősítette.

Scorsese Az ír című maffiaeposzát tavaly a Netflixnél forgatta, miután

a film magas, több mint 160 millió dolláros (50 milliárd forintos) költségei miatt a hagyományos stúdiók nem vállalták a munkát.

Ezúttal viszont

az Apple új streamingszolgáltatásával kötött szerződést a több mint 150 millió dolláros költségű újabb film forgatására.

A thriller arról a gyilkosságsorozatról szól, amelynek során az oklahomai oszázs indián törzs több tagját megölték az 1920-as években,

amikor földjükön hatalmas olajkészleteket fedeztek fel.

Scorsese Osage megyében is forgatni akar az ott élő őslakosok bevonásával. A forgatás kezdetéről egyelőre nem közöltek információt.

A film alapjául David Grann a témában írt Megfojtott virágok című kötete szolgál.