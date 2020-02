Az új James Bond-film főcímdala rekordot döntött

Minden más James Bond-főcímdalnál többet adtak el az első egy hétben Nagy-Britanniában Billie Eilish No Time To Die (Nincs idő meghalni) című számából, a legújabb Bond-film címadó dalából, amely a 007-es kaland- és akciófilmek főcímdalai közül másodikként került a brit slágerlista élére.

Az amerikai alternatív popénekes által előadott főcímdalt

90 ezer eladott lemeznek megfelelő mennyiségben vásárolták meg a brit rajongók különféle formában, benne 10,6 millió alkalommal streamelve.

A Skyfall főcímdalát Adele előadásában 84 ezer lemeznek megfelelő mennyiségben adták el az első héten 2012 októberében, az egyetlen másik olyan 007-es főcímdal pedig, amely a brit sikerlista élére került, 70 ezer lemez-egyenértékben kelt el 2015-ben. Ez a Spectre – A Fantom visszatér Writing’s On The Wall című főcímdala volt Sam Smith előadásában.

Billie Eilish tehetségét február elején négy Grammy-díjjal ismerte el az amerikai lemezakadémia, a Brit Awards keddi londoni gáláján pedig a legjobb nemzetközi női előadó díját vehette át az énekesnő.

A 18 éves Eilish a legfiatalabb énekes, aki a James Bond-filmek 57 éves történetében címadó dalt ad elő.

A dalt Billie írta testvérével Finneas O’Connell-lel, akivel tavaly adta ki When We All Fall Asleep, Where Do We Go? című első albumát, amelyet két Grammy-díjra jelöltek.

A legújabb, Daniel Craig főszereplésével forgatott Bond-filmet április 8-ánn mutatják be a hazai mozik 007 Nincs idő meghalni címmel.