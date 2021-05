Boldog Birodalom napját: körbeforgatta a Földet a Star Wars stábja

Május 4-én tartják a rajongók a nemzetközi Star Wars napot, ennek fő oka, hogy a filmből ikonikussá vált mondat „Az erő legyen veled” angolul (May the force be with you) fonetikusan összecseng az angol május negyedikével (May the fourth).

Az Csillagok háborúja franchise eddigi forgatási országait a Statista elemzői egy földi térképen gyűjtötték össze.

A filmesek eddig összesen 19 országban jártak, és a hét kontinens közül a Déli-sark kivételével minden földrészen készültek már felvételek.

A franchise eddig tizenkilenc országban dolgozott:

az Ewokok anyabolygójának, a Tatooine-nak az ikonikus helyszíneit például Tunéziában találhatjuk meg,

míg az Endor erdőholdjának jeleneteinek a kaliforniai Redwood nemzeti park adott otthont.

A legutóbbi kilences epizóddal került fel a listára Horvátország Dubrovnik városa és Bolíviában lévő Salar de Uyoni települése.