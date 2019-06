Budapestre jön az ausztrál sztárkomikus

November 30-án a Budapesti Kongresszusi Központban lép fel Jim Jefferies ausztrál stand up komikus.

A szervezők közleménye szerint Jefferies a magyar fővárosban indítja európai turnéját, amely a ’The Night Talker Tour’ címet viseli.

Jim Jefferies világszerte teltházas fellépésein provokatív, elgondolkodtató és tabukat feszegető előadásával szórakoztatja közönségét. Egyik legemlékezetesebb és legnagyobb vihart kiváltó fellépésében az amerikai fegyvertartási szokásainak állított görbe tükröt:

A humorista Comedy Central TV-csatornán futó sorozata, a ’The Jim Jefferies Show’ harmadik évada idén tavasszal debütált, de a közönség a Netflix-specialjeiből is ismerheti. A legutóbbi önálló stand up estje, a “This is Me Now” 2018-ban debütált a streaming szolgáltató programjában.

Az ausztrál sztárkomikus magyarországi fellépésére a legolcsóbb jegy 11 900 forintba, a legdrágább pedig 24 900 forintba kerül.