Elhunyt a Forrest Gump szerzője

Elhunyt Winston Groom, a Forrest Gump szerzője, akinek regényéből a Tom Hanks főszereplésével forgatott népszerű film készült.

A 77 éves Groom szerdán halt meg alabamai otthonában, Fairhope-ban. A város polgármestere, Karin Wilson csütörtökön erősítette meg az amerikai médiában a szomorú hírt, mint kiemelte, Groom az ott élők számára igazi ikon volt. Groom élettörténete, egyebek mellett az, hogy szolgált Vietnámban, sok szempontból hasonlított 1986-ban megjelent regénye főhősének sorsára. A könyvből 1994-ben forgattak filmet Tom Hanks Oscar-díjas alakításával.

A Forrest Gump a Mobile-ban felnőtt és az Alabama Egyetemen 1965-ben diplomázott Groom legismertebb műve volt. Az író 1965 és 1969 között szolgált az amerikai hadseregben, ez idő alatt Vietnamban is járt.

Winston Groom, the Alabama native who wrote the novel #ForrestGump that was made into the 1994 hit movie that earned six Academy Awards and became a cultural phenomenon, has died. He was 77. https://t.co/7J72et4SFN pic.twitter.com/1PFxuT6tdP

