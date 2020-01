Javul a női filmesek helyzete, de a jelöléseknél átnéznek rajtuk

Tavaly rekordszámban rendeztek nők filmeket Hollywoodban: a legnagyobb bevételű száz produkció közül 12-t jegyeztek nők, ami az utóbbi évtized legnagyobb előrelépését jelenti a nemi egyenlőség terén – számolt be róla két tanulmány, amelyek azonban megállapították, hogy a női filmesek aránya még mindig messze elmarad a várakozásoktól.

A nők hollywoodi filmiparban betöltött helyzetével foglalkozó, csütörtökön publikált tanulmányok szerint 2018-hoz képest

2019-ben megkétszereződött a legnagyobb kasszasikereket rendező nők száma, ezzel meghaladta a 10 százalékot a 100 legnagyobb bevételű filmeket jegyző női rendezők aránya.

A száz toplistás film rendezői, forgatókönyvírói, producerei, vágói és operatőrei között 20 százalékban voltak nők, ami szintén javulás a 16 százalékos előző évihez képest.

„Először észleljük az elmúlt 13 évben, hogy megváltozott a női rendezők alkalmazási gyakorlata” – mondta el a Dél-Kaliforniai Egyetem Annenberg Befogadási Kezdeményezésének keretében készült tanulmány szerzője, Stacy L. Smith. Tavaly női rendezők jegyezték a Jégvarázs 2., a Marvel kapitány és A Wall Street pillangói című kasszasikereket, de Greta Gerwig Kisasszonyok és Olivia Wilde Booksmart című filmje is javította az adatokat.

Az Annenberg-tanulmány szerint a korábbi női csúcs 2008-ban 8 százalék volt a női rendezők tekintetében, 2018-ban viszont csak az év legnagyobb kasszasikereinek 4,5 százalékát rendezték nők. Smith szerint a tavalyi jelentős kiugrás részben annak köszönhető, hogy a Universal Pictures öt filmjét is nők rendezhették. Hozzátette, hogy az eredmények ellenére további előrelépésekre van szükség a kamera mögött dolgozó nők helyzetének javításában.

A Universal Pictures egyébként az egyetlen a nagy hollywoodi stúdiók közül, amelyet egy nő vezet, Donna Langley.

A Paramount Stúdióból viszont az utóbbi öt évben egyetlen olyan film sem került forgalomba, amelyet nő rendezett.

A női rendezők filmjei tavaly számos kiugró kasszasikert értek el: Lulu Wang The Farewell című filmje az év egyik legnépszerűbb független produkciója lett, Lorene Scafaria A Wall Street pillangói című munkája csak Észak-Amerikában 105 millió dolláros (31 milliárd forintos) bevételt ért el, Melina Matsoukas Queen & Slim című produkciója több mint 40 millió dolláros (12 milliárd forintos) jegybevételt hozott Amerikában, Gerwig Kisasszonyok című filmadaptációja pedig, amelyet a múlt héten kezdtek forgalmazni Amerikában, már az első öt nap alatt 29 millió dollárt (8,5 milliárd forintot) keresett.

A Jégvarázs 2. 1,2 milliárd dolláros (355 milliárd forintos) globális jegybevételével közel jár ahhoz, hogy új boxoffice-rekordot állítson be a női rendezők között. A rekordot korábban a Jégvarázs című első produkciót is jegyző Jennifer Lee állította be. Lee 2018-ban lett a Disney Animációs Stúdiójának kreatív vezetője.

A kutatások szerint a Netflixnél szintén tapasztalható a női rendezők előretörése: a streamingóriás filmjeinek 20 százalékát rendezték nők.

A tanulmányok más alulreprezentált kisebbségek helyzetét is vizsgálták a hollywoodi filmiparban. Eszerint tavaly négy nem fehér női rendezőnek szerepelt filmje a százas toplistán. Az alulreprezentált kisebbségből származó filmkészítők a toplista filmjeinek 16,8 százalékát jegyezték 2019-ben, ami viszont visszaesés a 2018-as 21,4 százalékos rekordhoz képest.

A javuló statisztikák ellenére

a női filmeseken zömmel átnéztek az idei díjszezonban: vasárnap adják át a Golden Globe-díjakat, és a rendezői mezőnyben egyetlen nő sincs a jelöltek között.

A legjobb film díjának 10 jelöltje közül pedig egyet sem rendezett nő. Ez a nők egyenlő esélyeiért küzdő Time’s Up mozgalom vezetője, Rebecca Goldman szerint elfogadhatatlan.

„Ebben az évben kétszer annyi női irányítással készült film volt, mint valaha, és egymás után születnek a női rendezők által készített filmek. A nőket, és különösen a nem fehér nőket viszont továbbra is háttérbe szorítja a rendszer a kamera előtt és mögötte is” – hangsúlyozta Goldman.

A San Diegó-i Egyetemen a nők televíziós és filmes jelenlétét kutató központ tanulmányának szerzője, Martha Lauzen szintén aláhúzta a további előrelépés szükségességét. „A férfiak továbbra is 4:1 arányban túlszárnyalják a nőket a filmes kulcspozíciókban. Különös is rekordokról beszélni, mikor a nők helyzete ennyire elmarad az egyenlőségtől” – mutatott rá.