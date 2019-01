Igen jó évük volt tavaly a világ híres múzeumainak: a legtöbb látogatót vonzó Louvre minden eddigi rekordját megdöntötte, sőt világviszonylatban is extra sok érdeklődőt vonzott. A leglátogatottabb múzeumok listáján csak kis mozgások vannak, egyedüli új belépő a Kínai Nemzeti Múzeum volt, amely mindjárt a dobogó második helyére került nyolcmilliót meghaladó látogatószámmal.

A párizsi Louvre minden látogatottsági rekordot megdöntött tavaly. Jean-Luc Martinez elnök-vezérigazgató azt mondta, először fordult elő az intézmény történetében, hogy egy évben a látogatók száma meghaladta a tízmilliót. Ez világszinten is rekordnak számít. A tavalyi látogatószám egyébként 25 százalékkal haladta meg a 2017-est. A korábbi rekordot 2012-ben állította fel a francia múzeum, amikor 9,7 millióan nézték meg a kiállításokat. A Louvre minden valószínűség szerint tavaly is a világ leglátogatottabb múzeuma volt.

Az elérhető legfrissebb adatok a 2017-es évre vonatkoznak a The Art Newspaper gyűjtésében. Az 1990-ben alapított, online is megjelenő művészeti lap szerint – amelynek Londonban és New Yorkban van a székhelye – a legnépszerűbb múzeum 8,1 milliós látogatószámmal a már említett Louvre volt tavaly, a második helyen 8,06 millió látogatóval a Kínai Nemzeti Múzeum áll, az intézmény először kerül fel a tízes listára. Harmadik a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum 6,6 millió fővel (2016-ban még a második helyen állt, a kínaiak előtt). A Vatikán múzeumait 6,4 millióan keresték fel, utána a londoni British Museum következik a sorban 5,9 milliós látogatószámmal. A szintén londoni Tate Modern alig marad el mögötte, 5,6 millióan keresték fel az intézményt 2017-ben. A Washingtonban található Nemzeti Képzőművészeti Múzeum a hetedik helyre került 5,2 millió, míg a londoni Nemzeti Múzeum a nyolcadik helyre nagyjából ugyanennyi látogatóval. A tajpeji Palotamúzeum a kilencedik volt 4,4 millió fővel, tizedikként pedig a szentpétervári Ermitázs került fel a listára 4,2 millió látogatóval.

Egészen másfajta listát állított össze a Conde Nast Traveller: az ismert utazási portál a világ legszebb múzeumait rangsorolta, bár helyenként természetesen akad átfedés.

A portál egyik fő szempontja az építészet volt: első helyre ezért a bilbaói Guggenheim Múzeum került, amelynek futurisztikus hajóra emlékeztető formáját Frank Gehry építész tervezte – az ő munkája egyébként a párizsi Fondation Louis Vuitton, a kortárs művészet 2014-ben megnyitott fellegvára is.

Egészen más stílust képvisel a szentpétervári Ermitázs: a világ egyik legnagyobb és legrégebbi múzeumának arannyal és zöld márvánnyal gazdagon díszített termeiben nagyjából 2,7 millió műtárgy van kiállítva. Tibet lenyűgöző építménye, a Potala palota méltán került a listára. Az egykor a dalai lámák otthonául szolgáló palota ma múzeumként és zarándokhelyként működik, és valóságos építészeti csodaként írják le. A 13 emeletes építmény magassága megközelítőleg 118 méter, összterülete 130 ezer négyzetméter, és állítólag 999 szobából áll.

Nem hiányozhat a legszebb múzeumok közül a Vatikáni Múzeum sem. Nem is egy, hanem 14 múzeum ad itt otthont a világ legszebb, kultúrtörténeti szempontból legjelentősebb gyűjteményeinek, ám maguk az épületek is lélegzetelállítók. Felkerült a listára egy másik szentpétervári múzeum is, igaz, az óceán túlpartjáról. A floridai St. Petersburgban található Dalí Múzeum alapítói Salvador Dalí barátai voltak, és Spanyolországon kívül itt található a legteljesebb Dalí-gyűjtemény. Ahhoz, hogy csodálatos gyűjteményeket lássunk lenyűgöző környezetben, nem kell messzire mennünk, hiszen hazánk számos múzeuma nemzetközi ismertségnek örvend. Tavaly például két intézmény is bekerült a negyven legjobb európai múzeum közé, bár meglepő módon nem a legnagyobb intézményeink kapták ezt az elismerést. Az egyik a gyulai Almásy-kastély, amelynek 2016-ban nyílt interaktív kiállításán megismerhetjük az egykori lakók életét. A másik pedig a budai vár alatt található Sziklakórház Atombunker Múzeum, az egykori légoltalmi szükségkórház, amely 2008-ban nyílt meg a nagyközönség előtt. A kórház történetét, a hadiorvoslás fejlődését bemutató kiállítása méltán népszerű a magyarok és a külföldiek körében egyaránt.