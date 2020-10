Kiadják a jazzlegenda eddig ismeretlen műveit

A Verve Records kiadja David Brubeck e zongorista, zeneszerző utolsó szóló felvételeit novemberben, az amerikai jazzlegenda halála után nyolc évvel.

A Lullabies című meghitt bölcsődalgyűjteményt november 6-án ismerhetik meg a rajongók.

„Dave egyfajta összegzésként, ajándékként a családnak és a közeli barátoknak szánta (ezt a gyűjteményt)” – mondta fia, Chris Brubeck, aki maga is zenész. Ez így is maradt volna, ha valaki a kiadatlan jazzfelvételek megőrzését fő feladatának tartó Verve Records kiadónál nem figyel fel a gyűjtemény egyik dalára – tette hozzá az ifjabb Brubeck.

A zenész több ezer dalt ismert azokból az időkből, amikor éjszakai bárokban és cowboy jazz-zenekarokkal játszott még gyermekként. „És bár erőltetettnek tűnhet, amikor meghallottam ezt a különleges előadást, ledöntött a lábamról, mivel oly sok hihetetlen bölcsesség van minden egyes ujjában, ahogyan megközelíti a hangokat és a leütéseket” – hangoztatta Chris Brubeck.

A gyűjteményen szerepel George Gerschwin Summertime című dalának interpretációja az 1935-ben bemutatott Porgy és Bess című operából, az 1913-ban felcsendült Danny Boy című dal, vagy az Óz, a csodák csodája című 1939-es film Over the Rainbow dala is.

Vannak köztük olyan eredeti darabok is, amelyeket feleségének, Iolának írt, valamint a modern jazz-zongorázás atyjának tartott Fats Waller When It’s Sleepy Time Down South című szerzeménye. Utóbbi nem véletlen, hiszen az első lemez, amit Dave Brubeck megvásárolt, Waller korongja volt.

Dave Brubeck idén lenne százéves, a cool jazz, vagy a nyugati parti jazzmozgalom egyik felvirágoztatójának számít. Már tizenhárom évesen jazzegyüttesekben játszott. Zenei tanulmányait mások között Arnold Schönbergnél folytatta. Az 1950-es években hozta létre a Dave Brubeck Quartet nevű formációját, amely a modern jazztörténet egyik legjelentősebb együttese lett.

A kvartett legnagyobb sikerét az 1959-ben kiadott Take Five című számmal aratta, amelyet szaxofonosuk, Paul Desmond komponált. A lemez azóta is minden idők legnagyobb példányszámban eladott jazzlemeze.

1996-ban Grammy-életműdíjjal tüntették ki. 2012. december 5-én halt meg.