Kiderült, kik voltak az év Spotify-királyai

2019 utolsó hónapjában – 2018-hoz hasonlóan – is összeállította a piacvezető Spotify a különböző kategóriák toplistáit. December 5-től valamennyi előfizető elérheti saját, személyre szabott listáját, amelyből kiderül, melyik előadót vagy dalt hallgatta a legtöbbet.

A streaming platform ezt az egész világra levetítve is megcsinálta, azaz kiderült, ki volt a világ legnépszerűbb előadója, illetve kedvenc dala.

Nézzük, hogy az egyes kategóriákban kik lettek a győztesek!

Post Malone az idei év királya

Ebben az évben Post Malone lett a legtöbbet streamelt előadó, több mint 6,5 milliárdszor kattintottak rá a világ minden tájáról. A rapper-énekes-dalszerző először került fel a Spotify Wrapped listájára, mindezt ráadásul csak 12 hét alatt tette meg, miután piacra dobta Hollywood’s Bleeding című albumát (amely egyben a második legtöbbet hallgatott album is lett). Második helyen a mindössze 17 éves énekes-dalszerző Billie Eilish lett, harmadik pedig Ariana Grande, aki már évek óta a legnépszerűbb előadók között van.

Shawn Mendes dala vitt mindent

A legtöbbet hallgatott dalok listáját Shawn Mendes és Camilla Cabello Señorita című szerzeménye vezeti, több mint 1 milliárdan hallgatták meg 2019-ben. Ezüstérmes lett Billie Eilish bad guy című száma, harmadik helyen pedig Post Malone Sunflower című dala.

Lemez, podcast, műfaj

A legtöbbet streamelt lemez Billie Eilish WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? című korongja lett 6 milliárdos hallgatottsággal. A fentebb említett Post Malone lemez második helye után pedig Ariana Grande futott be harmadik helyre thank u, next című albumával.

A legnépszerűbb podcast műfaj a „Comedy” lett.

A legtöbbett streamelt, de nem ebben az évtizedben megjelenő lemez a Queentől a Bohemian Rhapsody lett.

A legnépszerűbb playlist műfajok közé a „feel good”, a „relax”, és a„ lit” került be.

Az évtized eddig legtöbbet streamelt dalai pedig a következők:

Az évtized királya

A Spotify az évtizedet lezáró összesítéseit is publikálta. Ebből kiderült, hogy 2010-től 2019-ig a Spotify-userek Drake–et szerették a leginkább, a hallgatottsági sorrendben ezután Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande és Eminem következik.