Közönségkedvenc lett az új Néprajzi Múzeum

A magyar közönségnek is a kedvence az új Néprajzi Múzeum, amely a szakma szerint a világ legjobbja. A világ legjobb középülete díj után közönségdíjat is kapott az új Néprajzi Múzeum épülete – olvasható a Városliget Zrt. közleményében.

A közönség díját is elnyerte a Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló Néprajzi Múzeum épületének terveiért Ferencz Marcel Ybl- és Pro Architectura-díjas építész a Műcsarnokban öt évente megrendezett TÉR /// ERŐ | II. Építészeti Nemzeti Szalon záróeseményén. A Műcsarnokban komoly szakmai- és közönségérdeklődés mellett lezajlott negyedévig tartó kiállítást 20.000-en látták. A tárlaton a kimagasló hazai építészeti eredmények bemutatása mellett különös hangsúlyt kapott az építészeti tér létrehozásában egyre fontosabbá váló közösségi erő. A közösségformálás egyik modern tereként mutatkozott be a Városliget „kapujában”, a korábbi felszíni parkoló helyén épülő Néprajzi Múzeum épülete is.

A Liget Budapest Projekt keretében épülő új Néprajzi Múzeum épülete

a világ legjobb középülete díjat, valamint a World’s Best Architecture kitüntetést nyerte el tavaly decemberben

a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on. Az elismerés Magyarország számára történelmi léptékű győzelmet jelentett, hiszen először lett a világ legjobbja magyar középület a nyolcvan nemzetközi szakemberből álló zsűri döntése értelmében.

Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a Liget Budapest Projekt keretében a múzeum tervezésére meghívásos, nemzetközi tervpályázatot hirdettek, amelyen olyan világhírű építészek szálltak ringbe, mint a Pritzker-díjas Zaha Hadid, a Bernard Tschumi Architects, a BIG, vagy a szintén Pritzker-díjas Rem Koolhaas. A világszínvonalú mezőnyből a nemzetközi zsűri egyhangú döntésével magyar terv, a NAPUR Architect pályaműve lett a győztes, amely egy rendkívül egyedien megfogalmazott, különleges kapuként vonzza majd a látogatókat a Ligetbe.

Az építész, Ferencz Marcel úgy fogalmazott, hogy nem a szó szoros értelmében vett épületet akart létrehozni, hanem egy nagy, meghajlított zöld felületet.

Erre a helyszínre nem lehetett klasszikus házat rajzolni. Olyan közösségi teret terveztem, ami a 21. századi város élhetővé tételének kihívásaira ad válasz, ami idevonzza a közönséget és ezzel önkéntelenül bevezeti a kultúra birodalmába

– mondta az építész.