Látványos attrakciók pörgetik a múzeumok látogatottságát

A világ húsz legnépszerűbb múzeumának látogatottsága 108,1 millió látogatóval összességében stabil maradt 2018-ban, sőt, egy keveset még emelkedett is 2017-hez képest, amikor csak 108 millió volt – derül ki a Global Attractions Attendance Report jelentésből.

A lista szerint

az európai múzeumok viszik a pálmát, ugyanis a húsz legkedveltebb intézményből kilenc az öreg kontinensen található, ezzel pedig 48 százalékot tudhatnak magukénak a teljes éves látogatottságból.

Észak-Amerika hat, Ázsia pedig öt helyett szerzett meg.

Csúcson a Louvre

A Franciaországban, Párizsban található Louvre idén is vezető pozícióba került, 2018-ban 10,2 millió látogatót regisztráltak, s ez jelentősen meghaladja az egy évvel korábbi 8,1 milliót. A második helyezett Kínai Nemzeti Múzeum is növekedést könyvelhetett el, ugyanis 600 ezerrel többen, 8,6 millióan tértek be hozzájuk az előző évhez képest.

Bronzérmes lett a New Yok-i Metropolitan Művészeti Múzeum 7,3 millió látogatóval – ez csak 300 ezerrel több, mint 2017-ben.

Az online tér is meghatározó

A múzeumok látogatottságát továbbra is az ideiglenes kiállítások, a létesítmények látványos fejlesztése vagy bővítése pörgeti. Ezen felül olyan tényezőket is mozgatórugóként használnak, amelyek a látogatói visszajelzésekből érkeznek. Nem is beszélve a közösségi média adta lehetőségekről, az intézmények különböző játékokkal, nyereményekkel próbálják aktivizálni a közönséget.

Az online világ amúgy is nagy katalizátora a látogatottságnak, az emberek lelkesebbek, ha online megvásárolt jegyükkel csak besétálnak a múzeumba, mintsem, hogy esetenként órákat álljanak sorban a jegypénztárnál.

Az online jegyértékesítés legnagyobb nyertesei a Louvre és az amsterdami Van Gogh Museum voltak.

A folyamatos növekedést ráadásul tovább emeli, hogy a bevételeket olyan népszerű eseményekbe forgatják, mint például az utazó kiállítások. A különleges események, a hírességekkel és elismert tervezőkkel, művészekkel való együttműködés pedig mind az egyéni márkaépítés fontos állomásai.

Londoni rekordok

Rekordot döntött az angol fővárosban a Természettudományi Múzeum, 17,8 százalékos növekedéssel 5,2 millióan jártak náluk. A legtöbb bevételt hozó fő attrakció a Hintze Hallban felfüggesztett 25 méteres kék bálna csontváz volt.

Londonban, a Victoria & Albert Múzeumban is megdőlt a korábbi látogatottsági rekord, 2018-ban 178 ezerrel voltak többen. A forgalmat három rendkívül népszerű ideiglenes kiállítás,

a Frida Kahlo,

a Micimackó,

és a Balenciaga

növelte meg.