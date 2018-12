Mályvacukormaszkos DJ-vel támad jövőre a Balaton Sound

Mások mellett Marshmello, Armin van Buuren, Dj Snake, Future és Paul Kalkbrenner is fellép a jövő évi zamárdi Balaton Soundon 2019. július 3-7. között – közölték a szervezők pénteken.

Mint írták, a Balaton-parton ad koncertet a mályvacukormaszkos lemezlovas-producer Marshmello, aki a 2018-as MTV EMA gálán elnyerte a legjobb elektronikus fellépőnek járó díjat.

Szintén fellép a rangos DJ Mag toplistájának élvonalából Armin van Buuren és az idén Zamárdiban már sikert aratott párizsi lemezlovas, Dj Snake, aki a Lean On című sláger társszerzője.

Igent mondott a szervezők felkérésére a legnagyobb mainstream hiphop sztárok egyike, Future, a berlini elektronikus zenei színtér egyik legismertebb figurája, Paul Kalkbrenner, és közkívánatra visszatér az ausztrál house dj-producer, Timmy Trumpet is, aki idén már ott volt a balatoni fesztiválon.

A Soundra érkezik a DJ Mag listáján már a világ hetedik legjobb dj-jeként számon tartott Don Diablo, az ausztrál ikertestvérek, Mim és Liv Nervo (ők is adtak egy szettet idén a Soundon), a szintén ausztrál Will Sparks, a rendszeresen visszajáró Hernán Cattáneo, az amsterdami dj-duó, Sunnery James and Ryan Marciano, valamint a kanadai rapper/hiphopper, Killy.