Még mindig a téli bekuckózás a jellemző

Bár a tavasz itt kopogtat, és bármelyik pillanatban be is jöhet az ajtón, mi még továbbra is a befelé fordulás, az önvizsgálat mellett tettük le a voksunkat – legalábbis az olvasmányélményeink szerint. A Bookline sikerlistájára mindössze 20 új megjelenésű könyv került, sokan mélyedtünk el az önismereti könyvekben, őseinket kutattuk és a fájdalmainktól szerettünk volna megszabadulni.