Megérkeztek Budapestre a világ legismertebb graffitisének művei

A titokzatos zseni lepusztult téglafalakon és egyéb kültéri helyszíneken helyezi el az alkotásait. Ezeket most printek, fotók, festmények formájában mutatják be a közönségnek a Tesla Loftban.

A világ legismertebb graffiti­művésze, Banksy munkáiból nyílt kiállítás szombaton a budapesti Tesla Loftban. A Kazinczy utcai kiállítóhelyen egy utazó tárlattal találkozhat a közönség, amely igyekszik átfogó képet adni a rejtőzködő street art művész világáról.

A tárlat Isztambul, Amszterdam, Antwerpen, Melbourne, Auckland, Toronto, Berlin, Bukarest, Kolozsvár és Párizs után érkezett a magyar fővárosba.

Az Art of Banksy című kiállítás mintegy hetven alkotáson keresztül mutatja be az ismeretlen zseni művészetét.

Illés Gabriella, a szervezőiroda vezetője a megnyitó előtt tartott sajtóeseményen elmondta, hogy a budapesti tárlatot a Godot Galéria szakmai segítségével rendezte meg a Tulipán Tündér Produkció. Sáfár Zoltán, a Godot Galéria tulajdonosa azt emelte ki, hogy a brit alkotó a világ talán legismertebb élő képzőművésze.

Banksy a műveit szerte a világon lepusztult téglafalakon, málló vakolatokon, felüljárókon és hasonló kültéri helyszíneken helyezi el. „Ezeket a munkákat és az általuk közvetített gondolatokat most printek, fotók, festmények formájában mutatjuk be a közönségnek” – fogalmazott.

A galériatulajdonos szerint a budapesti kiállítás egyedi élményt nyújt a látogatóknak, mert más tárlatokon nem látott Banksy-műveket is felvonultat. Sőt, Banksy egy egészen friss alkotása (The Walled Off Hotel) is látható, amely csütörtök este érkezett meg Budapestre. A street art művész világában a kiállításhoz fejlesztett AR- (kiterjesztett valóság) alkalmazás segít elmerülni a látogatóknak.

