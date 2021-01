Mintegy hétezer darabos középkori éremkincslelet került elő

Mintegy hétezer ezüstpénzből és négy aranyéremből álló középkori leletegyüttes került elő Újlengyelben. Eddig ez a legnagyobb értékű késő középkori éremkincs Pest megyében – közölte a Ferenczy Múzeumi Centrum hétfőn.

A leletegyüttes legkorábbi verete Lucius Verus (161-169) ezüst denariusa, de egy tucat aquileiai denárra, valamint I. Mátyás (1458-1490), II. Ulászló (1490-1516), és II. Lajos (1516-1526) korabeli denárokra és obulusokra is bukkantak a szakemberek. A felszedéskor az edényben, egy szövet alatt négy I. Mátyás (1458-1490) korabeli aranyforint is lapult. De előkerült egy vatikáni denár is, ami II. Pius (1458-1464) pápa pénzkibocsátásából származik és igen ritka éremnek számít Magyarországon – emeli ki a tájékoztató.

Az érmék korabeli összértéke körülbelül 74 aranyforinttal lehetett azonos, amin az akkori időben 7 lovat, ma pedig egy luxusautót lehetne vásárolni.

A kincset az akkori emberek a településükön, valószínűleg egy támadásnál rejthették el a Pestet Nagykőrössel összekötő út mentén.

A kétnapos mentőfeltárást Nagy Balázs, a múzeum numizmatája vezette a Közösségi Régészeti Egyesület önkénteseinek segítségével.

A kutatást az alapozta meg, hogy 2019-ben már előkerült innen egy csaknem 150 darabból álló, 1455-ben záródó éremlelet.

A decemberi régészeti bejáráson fémkeresővel további érmék után kutattak, a most előkerült kincsleletet az eredeti helytől egy kicsit távolabb találták meg. A felszíni pénzek sűrűsödési irányát figyelembe véve a szakemberek egy 1-szer 1 méteres aknát nyitottak meg, ebből került elő az az edény, amelynek a hasát szántás közben a pénzekkel együtt kitépte az eke. A mélyszántás éppen kettétörte az érméket tartalmazó edényt és egy adott irányban húzta el azokat, így követni lehetett a kupacokban heverő pénzeket.

Mint írják, Magyarországon a mohácsi csatát követő török pusztításhoz kapcsolódó, ilyen nagyságú kincsleletek ritkán kerülnek elő. Pest megyében a késő középkorból ez a legnagyobb értékű éremkincs, ami eddig előkerült, így komoly kutatási eredménynek számít.