Nagy durranásra készül az Apple

Az 1920-as években Oklahomában történt sorozatgyilkosságról forgat thrillert Martin Scorsese Oscar-díjas rendező Leonardo DiCaprio, Robert De Niro és Lily Gladstone sztárszereposztással.

A Killers of the Flower Moon című produkció a deadline.com cikke szerint David Grann bestsellere nyomán készül. A szerző a múlt század elején Oklahomában történt sorozatgyilkosságok nyomába eredt. Az 1920-as években Amerika leggazdagabb emberei közé tartoztak az Oklahomában élő Osage indiánok, miután kiderült, hogy földjeik alatt hatalmas olajmezők húzódnak. Gazdagságukért azonban hatalmas árat fizettek: sorra gyilkolták meg őket.

Az őslakos Mollie Brukhart testvére, Anna meggyilkolása ügyében az FBI indított vizsgálatot, ez lett a szövetségi nyomozóiroda első nyomozása, melyet sorozatgyilkosság ügyében folytatott.

Gladstone alakítja a filmben Mollie Brukhartot, Ernest Brukhart (DiCaprio) feleségét, Robert De Niro pedig Brukhart nagybátyját és a befolyásos helyi birtokost játssza.

Scorsese és DiCaprio rendszeresen dolgozik együtt. A színész korábban a rendező a New York bandái, az Aviátor, A tégla, a Viharsziget és A Wall Street farkasa című játékfilmjében, valamint az Audition című rövidfilmjében is szerepelt.

Scorsese a rendezés mellett Dan Friedkin és Bradley Thomas társaságában producere is lesz a filmnek. A forgatókönyvet Eric Roth írja.

A Killers of the Flower Moon az Apple stúdió, az Imperative Entertainment és az Appian Way Productions közreműködésével készül.