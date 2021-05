Nemsokára megválasztják, hogy ki lesz a nemzet színésze Törőcsik Mari után

Kedden dönt a Nemzet Színészeinek társulata, ki lépjen a 12. megüresedett helyre Törőcsik Mari halála után – írja a Blikk.

A nemzet színészeinek ülése kora délután elkezdődött, és addig fel sem állnak az asztaltól, míg egyöntetűen nem döntenek az új tag személyében. A döntőbizottságból a lap információi szerint hatan vannak jelen:

Almási Éva, Csomós Mari, Máthé Erzsi, Cserhalmi György és Király Levente nincsenek a színházban, őket állítólag telefonon kapcsolják be a szavazásba. A döntésről értesítik Vidnyánszky Attilát, aki ezután értesíti az érintettet, és csak ezután hozzák nyilvánosságra a nevet.

Elsők között érkezett Tordy Géza, majd Szacsvay László, aki összefutott a színházból épp távozó Udvaros Dorottyával. Ezek után megérkezett Bodrogi Gyula is, aki mosollyal üdvözölt mindenkit. A lap szerint megérkezett Molnár Piroska is, akit a lépcsőn egy kísérő segítette. Vele együtt érkezett meg Jordán Tamás is, aki először szavaz, miután tavaly került be a nemzet színészei közé. A Blikk arról is írt, hogy a színészek állítólag három színésznőre szűkítették a listájukat, nem árulták el, kik ők.