Fizetős streamingszolgáltatást indítottak a New York-i Filharmonikusok. A zenekar hétfőn jelentette be, hogy

NYPhil+ elnevezésű szolgáltatását havonta 4,99 dollárért (1500 forintért), évi 50 dollárért (14800 forintért) lehet igénybe venni.

A streaminggel elérhető előadások között van David Lang operája, a Prisoner of the State és Julia Wolfe műve, a Fire in My Mouth, mindkettő Jaap van Zweden zeneigazgató vezényletével, és egy új koncert is, amelyben David Robertson karmester és Emanuel Ax zongoraművész működik közre.

A válogatásban szerepelnek felvételről a Lincoln Központ koncertjei is öt évtizedre visszamenőleg, Leonard Bernstein produkciói azonban egyelőre nem érhetők el a kínálatban. Bernstein 1958 és 1969 között volt a New York-i Filharmonikusok zeneigazgatója.

A zenekar tavaly március óta nem adott élő koncertet a koronavírus-járvány miatt.