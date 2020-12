Százmilliókat érnek az ikonikus karácsonyi slágerek

A külföldi sztárok közül, akik egyszerre írják és előadják a dalaikat, jelentős pénzre tehetnek szert, hiszen a jogdíjak csakis őket gazdagítják.

Százmilliókat hoznak évente a világsztároknak az ünnepek alatt a rádiókban, bevásárlóközpontokban, filmekben vagy reklámokban újra és újra felcsendülő karácsonyi örökzöldek.

Ez meglátszik a decemberi slágerlistákon is,

néhány zenésznek pedig egyenesen pénzesőt jelentenek az ünnepek, ugyanis minden egyes lejátszott sláger gazdagítja az előadott a lemezkiadókkal között licencszerződések miatt.

A brit The Sun szerint jövőre ezek a bevételek még jelentősebbek lehetnek, mivel idén a koronavírus-járvány miatt korábban igyekeztek a klasszikusnak számító popszámokkal ünnepi hangulatra hangolni az embereket.

A lap némi kutatás és zeneipari szakértők beszámolója alapján összeállította

a legjövedelmezőbb karácsonyi dalokat, megbecsülve azt, hogy az előadók mennyit keresnek minden évben az ünnepi időszak alatt.

1. Slade – Merry Xmas Everybody (körülbelül 206 millió forint évente)

Noddy Holder énekes és Jimmy Lea basszusgitáros által alapított együttes más szerzeményei valószínüleg máig nem fognak a toplisták élére kerülni, de az 1973-as számuk kényelmesen elfoglalja a dobogó első helyét. Az 1969-ben alakult angol együttes dala a becslések szerint több mint 200 millió forintot hoz évente, mivel filmekben és reklámokban is előszeretettel használják.

A 74 éves Noddy a rekordbevételről azt nyilatkozta, hogy a karácsonyi számuk mindenképpen egy olyan alkotás volt, amelynek megalkotása után már „bármikor nyugdíjba mehettek volna”.

Soha nem terveztük, de önálló életet élt a dal. Hirdetésekhez, filmekhez használták, de mindenféle egyébb dologhoz is használták

– tette hozzá az énekes.

2. Wham! – Last Christmas (körülbelül 190 millió forint évente)

A négy évvel ezelőtt éppen karácsony napján 53 éves korában elhunyt George Michael és Andrew Ridgeley által alapított popduó 1986-os ünnepi slágere máig jövedelmező. Ráadásul többek között Taylor Swift és Ariana Grande is feldolgozta. A jogdíjak tavaly komoly lendületet kaptak a Last Christmas című filmnek köszönhetően, amely George Michael legnagyobb slágere ihlette.

3. The Pogues – Fairytale Of New York (körülbelül 158 millió forint évente)

A The Pogues nevű londoni punk zenekar karácsonyi száma tavaly ismét az egyik legfelkapottabb lett, amikor a BBC1 Gavin & Stacey karácsonyi különkiadásában előadták: az ünnepi performanszot több mint 17 millióan nézték meg. A szám 1988-as megjelenése óta rendszeresen a listák előkelő helyén szerepel, és minden idők legnagyobb karácsonyi dalai között tartják számon a popszakmában.

4. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You (körülbelül 150 millió forint évente)

A karácsonyi sláger tavaly, a megjelenése után 25 évvel kúszott fel az Egyesült Államokban a zenei toplisták élére. A dalt Walter Afanasieff producerrel közösen írta a legenda szerint mindössze 15 perc alatt, így ő is kap a bevételből. A Spotify nevű streaming szolgáltatón 758 milliószor hallgatták meg, 200 millióval többször, mint a Last Christmas című számot.

5. Bing Crosby – White Christmas (körülbelül 140 millió forint évente)

Az Oscar-díjas amerikai színész-énekes nevéhez minden idők legnagyobb számban eladott karácsonyi lemeze kötődik. Az 1942-ben megjelent dal az Egész évben farsang című musicalhez készült Bing Crosby és Fred Astaire főszereplésével. Irving Berlin, a dal zeneszerzője korábban a művéről úgy beszélt, hogy

a White Christmas nemcsak a legjobb dal, amit valaha írtam, hanem a legjobb dal, amit valaha bárki is írt volna.

A karácsonyi számot később Frank Sinatra, Elvis Presley, Gwen Stefani vagy Lady Gaga is feldolgozta már.

6. Paul McCartney – Wonderful Christmastime (körülbelül 123 millió forint évente)

Az 1979-ben megjelent ünnep klasszikus, a Wonderful Christmastime című dalt Paul McCartney írta, énekelte fel és producere is volt, így a befolyt jogdíjat kap nem kell mással megosztania. A számot Kylie Minogue, Diana Ross és Demi Lovato is feldolgozta már, amely hozzájárult McCartney körülbelül 310 milliárd forintos vagyonának növeléséhez.

